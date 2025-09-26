НА ЖИВО
          България

          Столичната община започва подмяна на уличното осветление

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Столичната община започна проект за модернизация на уличното осветление в 14 района на София, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, на стойност над 2,5 млн. лв.

          Предвижда се подмяната на 5500 стари лампи с енергоспестяващи LED-осветители, въвеждане на автоматична система за управление и изграждане на фотоволтаична инсталация за захранване на тунела при пътен възел „Александър Малинов“.

          Според ръководителя на проекта Красимир Герасимов, това ще доведе до по-безопасна градска среда, превенция на престъпността и намалени разходи за енергия.

          Сред районите с ново осветление са „Изгрев“, „Младост“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Овча купел“. Проектът трябва да приключи до края на януари 2026 г.

