Столичната община започва подмяна на уличното осветление

Столичната община започна проект за модернизация на уличното осветление в 14 района на София, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, на стойност над 2,5 млн. лв.

Предвижда се подмяната на 5500 стари лампи с енергоспестяващи LED-осветители, въвеждане на автоматична система за управление и изграждане на фотоволтаична инсталация за захранване на тунела при пътен възел „Александър Малинов“.

Според ръководителя на проекта Красимир Герасимов, това ще доведе до по-безопасна градска среда, превенция на престъпността и намалени разходи за енергия.

Сред районите с ново осветление са „Изгрев“, „Младост“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Овча купел“. Проектът трябва да приключи до края на януари 2026 г.