      петък, 26.09.25
          Световен конфликт? И държава от другия край на планетата се включва в „стената срещу дронове"

          Снимка: БГНЕС
          Япония обмисля присъединяване към европейската коалиция за изграждане на „стена срещу дронове“ в подкрепа на Украйна във войната ѝ срещу Русия. Това заяви японският министър на отбраната Ген Накатани, цитиран от агенция Киодо.

          Коментарите му дойдоха след като Латвия, която ръководи коалицията заедно с Великобритания и Германия, отправи покана към Токио.

          Накатани подчерта, че:

          „Бихме искали да обмислим дали да се присъединим към нея, въз основа на нашата политика за предоставяне на възможно най-голяма подкрепа на Украйна.“

          Той уточни, че японската помощ вероятно ще бъде ограничена до наблюдение и разузнаване.

          Както Русия, така и Украйна използват различни видове дронове за разузнаване и атаки.

          По-рано този месец японският външен министър Такеши Ивая и латвийският му колега Байба Браже се договориха за сътрудничество в подкрепа на мира в Украйна и за справяне с предизвикателствата от ракетните и ядрените програми на Северна Корея.

