Трагичен инцидент: Влак блъсна жена в района на Нови Искър, тя загина

Трагичен инцидент се е случил снощи около 20:45 часа в района на Нови Искър.

По първоначални данни жена е вървяла по релсите, когато е била ударена от преминаващ влак. Тя е починала на място.

От столичната полиция уточниха пред БНР, че пробите на машиниста за алкохол и наркотици са отрицателни.