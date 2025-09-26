Трагичен инцидент: Влак блъсна жена в района на Нови Искър, тя загина

Трагичен инцидент се е случил снощи около 20:45 часа в района на Нови Искър.
По първоначални данни жена е вървяла по релсите, когато е била ударена от преминаващ влак. Тя е починала на място.
От столичната полиция уточниха пред БНР, че пробите на машиниста за алкохол и наркотици са отрицателни.
