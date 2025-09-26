Тръмп: Мисля, че имаме сделка за край на войната в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че е постигната сделка за прекратяване на войната в Газа, след скорошни разговори с Израел и арабски държави, предаде АФП.

„Мисля, че имаме сделка. Изглежда, че имаме сделка за Газа, мисля, че това е сделка, която ще върне заложниците, това ще бъде сделка, която ще сложи край на войната", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

По-рано пред ООН израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да блокира създаването на палестинска държава и обвини европейските лидери, че тласкат Израел към „национално самоубийство“ и възнаграждават Хамас.

Той подчерта, че Израел е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на Хамас и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“.