Тръмп: Мисля, че имаме сделка за край на войната в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че е постигната сделка за прекратяване на войната в Газа, след скорошни разговори с Израел и арабски държави, предаде АФП.
По-рано пред ООН израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да блокира създаването на палестинска държава и обвини европейските лидери, че тласкат Израел към „национално самоубийство“ и възнаграждават Хамас.
Той подчерта, че Израел е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на Хамас и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“.
Да не стане йати Украйна
Валентин Христов Има сделка с Великобритания за над 350 МИЛИАРДА $$$$$$$$ . И войната е БИЗНЕС, казва Тръмп.
А само мислиш….
Само дано наистина стане реалност за да спре избиването на десетки хиляди жени и дечица и безброй осакатени умишлено от сатаняхувите изверги !
Сашо Алексов До сега са ИЗБИТИ над 65 00 невинни деца и възрастни,както и РАЗРУШЕНИ до основи жилищата им. Това е ГЕНОЦИД ! Явно евреите са забравили Втората Световна Война!?
Ти и за Украйна мислеше
Вожде ,,сделка“?