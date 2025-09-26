НА ЖИВО
          Тръмп: Мисля, че имаме сделка за край на войната в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че е постигната сделка за прекратяване на войната в Газа, след скорошни разговори с Израел и арабски държави, предаде АФП.

          „Мисля, че имаме сделка. Изглежда, че имаме сделка за Газа, мисля, че това е сделка, която ще върне заложниците, това ще бъде сделка, която ще сложи край на войната“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

          По-рано пред ООН израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да блокира създаването на палестинска държава и обвини европейските лидери, че тласкат Израел към „национално самоубийство“ и възнаграждават Хамас.

          Той подчерта, че Израел е „смазала по-голямата част“ от „терористичната машина“ на Хамас и се стреми да завърши работата „възможно най-бързо“.

          - Реклама -

          Политика

          Зеленски: Унгарски дронове са нарушили въздушното пространство на Украйна

          Камелия Григорова -
          Унгарски разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от The Kyiv Independent. По думите му украинските сили са...
          Общество

          Швейцария ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа

          Камелия Григорова -
          Швейцария обяви, че ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа, съобщи Ройтерс. Все още няма яснота кога ще се осъществи евакуацията...
          Война

          Украинските военновъздушни сили създават ново подразделение

          Камелия Григорова -
          Украинските военновъздушни сили създават ново подразделение за противодействие на дронови атаки. То ще бъде част от системата за ПВО и ще използва специализирани дронове-прехващачи...

          2. Валентин Христов Има сделка с Великобритания за над 350 МИЛИАРДА $$$$$$$$ . И войната е БИЗНЕС, казва Тръмп.

          4. Само дано наистина стане реалност за да спре избиването на десетки хиляди жени и дечица и безброй осакатени умишлено от сатаняхувите изверги !

            • Сашо Алексов До сега са ИЗБИТИ над 65 00 невинни деца и възрастни,както и РАЗРУШЕНИ до основи жилищата им. Това е ГЕНОЦИД ! Явно евреите са забравили Втората Световна Война!?

