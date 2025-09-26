Тръмп: Вярвам, че Турция ще спре вноса на руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи да спре вноса на руски петрол и че може скоро да отмени американските санкции срещу Анкара, за да ѝ позволи да закупи изтребители F-35, предаде Ройтерс.
След двучасовите разговори Тръмп каза пред репортери:
Контекст на визитата
Ердоган пристигна в Белия дом за първото си посещение от шест години.
Целта му е да получи одобрение за отмяна на санкциите и възможност Турция да закупи американските изтребители F-35.
Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го определи като „много твърд човек“ и подчерта, че са останали приятели, докато предшественикът му Джо Байдън държеше дистанция от Анкара.
Потенциална сделка
Тръмп намекна, че може да отмени санкциите „много скоро, почти веднага“, а относно плановете на Ердоган добави:
Не мисля, че Ердоган чак толкова ще се заблуди, че да изтърве питомното в сегашно време и да гони дивото в някакво далечно бъдеще. Със сигурност е наясно, че на Тръмп не може да се разчита на една дума, а след Тръмп кой и с какъв акъл ще дойде е още по-неясно..
Павлина Джарова
Мисля, че е казал че ще помисли по въпроса, но не е казал колко дълго ще мисли😂
Да копува скъп препродаден от руснаците на америка
САЩ в момента е най големия купувач на руски петрол а след това са Китай и Индия.
Ролята на прекупвач им носи големи печалби.
Димитрова Петя mn ste neusvodome USA ne kupuva petrol ot Rusia dori e nai golemia proizvoditel na shistov gaz i sama iznasia….
Тромполинка, Турция не е ЕС. Турция си гледа нейните интереси. Накратко – удари греда.
За да го купува от Америка ли🙊🤮💰💸😛👍🤯🙈🤣🙉🤪💯😁🙊🥴🤪🤣🤣😂