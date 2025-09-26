НА ЖИВО
          Тръмп: Вярвам, че Турция ще спре вноса на руски петрол

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи да спре вноса на руски петрол и че може скоро да отмени американските санкции срещу Анкара, за да ѝ позволи да закупи изтребители F-35, предаде Ройтерс.

          След двучасовите разговори Тръмп каза пред репортери:

          „Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни.“

          Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН

          Контекст на визитата

          • Ердоган пристигна в Белия дом за първото си посещение от шест години.
          • Целта му е да получи одобрение за отмяна на санкциите и възможност Турция да закупи американските изтребители F-35.
          • Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го определи като „много твърд човек“ и подчерта, че са останали приятели, докато предшественикът му Джо Байдън държеше дистанция от Анкара.

          Потенциална сделка

          Тръмп намекна, че може да отмени санкциите „много скоро, почти веднага“, а относно плановете на Ердоган добави:

          „Мисля, че ще успее да купи нещата, които иска да купи.“

          7 КОМЕНТАРА

          1. Не мисля, че Ердоган чак толкова ще се заблуди, че да изтърве питомното в сегашно време и да гони дивото в някакво далечно бъдеще. Със сигурност е наясно, че на Тръмп не може да се разчита на една дума, а след Тръмп кой и с какъв акъл ще дойде е още по-неясно..

            • Павлина Джарова
              Мисля, че е казал че ще помисли по въпроса, но не е казал колко дълго ще мисли😂

          3. САЩ в момента е най големия купувач на руски петрол а след това са Китай и Индия.
            Ролята на прекупвач им носи големи печалби.

          4. Тромполинка, Турция не е ЕС. Турция си гледа нейните интереси. Накратко – удари греда.

