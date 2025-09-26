Тръмп: Вярвам, че Турция ще спре вноса на руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи да спре вноса на руски петрол и че може скоро да отмени американските санкции срещу Анкара, за да ѝ позволи да закупи изтребители F-35, предаде Ройтерс.

След двучасовите разговори Тръмп каза пред репортери:

„Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни.“

Контекст на визитата

Ердоган пристигна в Белия дом за първото си посещение от шест години.

Целта му е да получи одобрение за отмяна на санкциите и възможност Турция да закупи американските изтребители F-35.

Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го определи като „много твърд човек“ и подчерта, че са останали приятели, докато предшественикът му Джо Байдън държеше дистанция от Анкара.

Потенциална сделка

Тръмп намекна, че може да отмени санкциите „много скоро, почти веднага“, а относно плановете на Ердоган добави: