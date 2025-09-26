Украинските военновъздушни сили създават ново подразделение за противодействие на дронови атаки. То ще бъде част от системата за ПВО и ще използва специализирани дронове-прехващачи – украинско и чуждо производство – които по думите на главнокомандващия Олександър Сирски имат ефективност от 70% и повече срещу атакуващи „Шахед“.

Сирски уточни, че се създават и разширяват бойни единици, оборудвани с тези дронове. Паралелно Генералният щаб работи върху увеличаване на броя на бойните хеликоптери и дори разработване на леки самолети с картечници, които също могат да се използват в борбата срещу безпилотните апарати.

По данни на Укринформ, само през нощта украинската ПВО е неутрализирала 128 от общо 154 руски дрона, насочени към цивилни обекти и критична инфраструктура.