      петък, 26.09.25
          Украинските военновъздушни сили създават ново подразделение

          Камелия Григорова
          Украинските военновъздушни сили създават ново подразделение за противодействие на дронови атаки. То ще бъде част от системата за ПВО и ще използва специализирани дронове-прехващачи – украинско и чуждо производство – които по думите на главнокомандващия Олександър Сирски имат ефективност от 70% и повече срещу атакуващи „Шахед“.

          Сирски уточни, че се създават и разширяват бойни единици, оборудвани с тези дронове. Паралелно Генералният щаб работи върху увеличаване на броя на бойните хеликоптери и дори разработване на леки самолети с картечници, които също могат да се използват в борбата срещу безпилотните апарати.

          По данни на Укринформ, само през нощта украинската ПВО е неутрализирала 128 от общо 154 руски дрона, насочени към цивилни обекти и критична инфраструктура.

