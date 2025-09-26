В двора на ВиК: Човек падна в необезопасена шахта в Пловдив

50-годишен мъж пострада, след като падна в необезопасена шахта в двора на ВиК дружеството в Пловдив, съобщи NOVA.
Пострадалият
Димитър Симеонов е със:
спукана кост на единия крак,
прорезна рана с дължина около 7–8 см,
белези по лицето.
На място са пристигнали полиция и линейка.
„Първите няколко дена не можех да изляза, защото костта е напукана, трябваше да се пазя, но сега съм малко по-добре“, разказа Симеонов.
Инцидентът
Случката станала, докато мъжът подавал документи за присъединяване към ВиК мрежата. При връщане към автомобила си той пропаднал в отворена и необезопасена шахта на паркинга.
„Нормално е, станала е някаква небрежност, но реакцията на охраната беше потресаваща“, допълни той. Реакцията на охраната
По думите му служителите на охраната не само че не му помогнали, но и се държали агресивно:
„Дойдоха срещу мен нагли, арогантни и яростни. Искаха незабавно да напуснем двора, в никакъв случай не ни предложиха помощ“.
Скандалът наложил намесата на патрул от 6-то РПУ, който извикал линейка.
След инцидента
Все още не е ясно дали съоръжението е шахта или просто дупка.
„Беше в една малка зелена площ до бордюра. На слизане не се получи по някаква случайност, но когато тръгнах да се качвам, попаднах в дупката“, уточни Симеонов.
Той обяви, че ще търси правата си:
„Съпругата ми е адвокат и вече е подготвила жалба, която входира в онлайн системата на МВР“.
