      петък, 26.09.25
          Начало България Общество

          Варненският зоопарк представи новото си попълнение – малката Виктория (ВИДЕО+СНИМКИ)

          Варненският зоопарк официално представи най-новия си обитател – малката Виктория, родена в разгара на лятото. Тя е четвъртото бебе леопард на двойката Киара и Икар и е истинска гордост за екипа на зоологическата градина.

          „За мен е изключителна чест да ви представя нашето бебе Вики. Четвърто подред, трето поколение от мама Киара и таткото Икар“, каза директорът на Зоопарк Варна Иванка Стоянова.

          Малката Виктория се е родила по-дребна от обичайното, но наваксва бързо в растежа. „Бебето се чувства добре, родено е на 25 юли. Към днешна дата вече тежи три килограма“, уточни ветеринарният лекар Стоянова от екипа на Варненския зоопарк.

          Снимка БГНЕС

          Още с официалното си представяне, Виктория бързо намира своите осиновители, превръщайки се в едно от най-обичаните животни в зоопарка.

          „Поставихме рекорд този път – най-бързо осиновеното бебе. В момента, в който го обявихме, се намери нейният кръстник, нейният осиновител. Казва се Виктория – на един известен хотел в Балчик”, каза още директорът.

          На въпроса каква ще бъде съдбата на Виктория, Стоянова обясни:

          „Знаете, че родителите на Виктория са на размножителен заем. При раждането на всяко бебе собствениците му намират дом, който да отговаря на условията, и го местят в друг зоопарк. Такава ще бъде и съдбата на Виктория“.

          Сестра ѝ също беше преместена през миналата година.

          Снимка БГНЕС

          „Може би минаха 11 месеца преди да ѝ намерят къде да отиде”, обясни директорът.

          Варненският зоопарк има немалък опит в отглеждането на този вид големи котки.

          „Вече повече от три години гледаме този вид и не бяхме изненадани за бременността на мама. От рано знаехме, проследихме цялата бременност, самото раждане на Виктория“, сподели още Стоянова.

          Снимка БГНЕС

          1. само да не го дадат на добричкият зоопарк! че ще избяга оттатък Шумен! там са толкова нещастни животинките

