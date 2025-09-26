Варненският зоопарк представи новото си попълнение – малката Виктория (ВИДЕО+СНИМКИ)

Варненският зоопарк официално представи най-новия си обитател – малката Виктория, родена в разгара на лятото. Тя е четвъртото бебе леопард на двойката Киара и Икар и е истинска гордост за екипа на зоологическата градина.

„За мен е изключителна чест да ви представя нашето бебе Вики. Четвърто подред, трето поколение от мама Киара и таткото Икар", каза директорът на Зоопарк Варна Иванка Стоянова.

Малката Виктория се е родила по-дребна от обичайното, но наваксва бързо в растежа. „Бебето се чувства добре, родено е на 25 юли. Към днешна дата вече тежи три килограма“, уточни ветеринарният лекар Стоянова от екипа на Варненския зоопарк.

Снимка БГНЕС

Още с официалното си представяне, Виктория бързо намира своите осиновители, превръщайки се в едно от най-обичаните животни в зоопарка.

„Поставихме рекорд този път – най-бързо осиновеното бебе. В момента, в който го обявихме, се намери нейният кръстник, нейният осиновител. Казва се Виктория – на един известен хотел в Балчик”, каза още директорът.

На въпроса каква ще бъде съдбата на Виктория, Стоянова обясни:

„Знаете, че родителите на Виктория са на размножителен заем. При раждането на всяко бебе собствениците му намират дом, който да отговаря на условията, и го местят в друг зоопарк. Такава ще бъде и съдбата на Виктория“.

Сестра ѝ също беше преместена през миналата година.

Снимка БГНЕС

„Може би минаха 11 месеца преди да ѝ намерят къде да отиде”, обясни директорът.

Варненският зоопарк има немалък опит в отглеждането на този вид големи котки.

„Вече повече от три години гледаме този вид и не бяхме изненадани за бременността на мама. От рано знаехме, проследихме цялата бременност, самото раждане на Виктория“, сподели още Стоянова.