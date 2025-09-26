Варненският зоопарк представи новото си попълнение – малката Виктория (ВИДЕО+СНИМКИ)

Варненският зоопарк официално представи най-новия си обитател – малката Виктория, родена в разгара на лятото. Тя е четвъртото бебе леопард на двойката Киара и Икар и е истинска гордост за екипа на зоологическата градина.
Малката Виктория се е родила по-дребна от обичайното, но наваксва бързо в растежа. „Бебето се чувства добре, родено е на 25 юли. Към днешна дата вече тежи три килограма“, уточни ветеринарният лекар Стоянова от екипа на Варненския зоопарк.
Още с официалното си представяне, Виктория бързо намира своите осиновители, превръщайки се в едно от най-обичаните животни в зоопарка.
На въпроса каква ще бъде съдбата на Виктория, Стоянова обясни:
Сестра ѝ също беше преместена през миналата година.
Варненският зоопарк има немалък опит в отглеждането на този вид големи котки.
Варненският зоопарк официално представи най-новия си обитател – малката Виктория, родена в разгара на лятото. Тя е четвъртото бебе леопард на двойката Киара и Икар и е истинска гордост за екипа на зоологическата градина.
Малката Виктория се е родила по-дребна от обичайното, но наваксва бързо в растежа. „Бебето се чувства добре, родено е на 25 юли. Към днешна дата вече тежи три килограма“, уточни ветеринарният лекар Стоянова от екипа на Варненския зоопарк.
Още с официалното си представяне, Виктория бързо намира своите осиновители, превръщайки се в едно от най-обичаните животни в зоопарка.
На въпроса каква ще бъде съдбата на Виктория, Стоянова обясни:
Сестра ѝ също беше преместена през миналата година.
Варненският зоопарк има немалък опит в отглеждането на този вид големи котки.
само да не го дадат на добричкият зоопарк! че ще избяга оттатък Шумен! там са толкова нещастни животинките