Възрастно семейство бе пребито и ограбено в Плевенско

Възрастно семейство е било нападнато и ограбено в дома си в село Дебово, област Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 септември, когато неизвестни извършители са проникнали с взлом в частен имот и са нанесли побой на обитателите.

По първоначални данни от имота са отнети движими вещи. Пострадалите са с фрактури на ребра и са настанени за лечение в плевенска болница.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.