НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Възрастно семейство бе пребито и ограбено в Плевенско

          0
          15
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Възрастно семейство е било нападнато и ограбено в дома си в село Дебово, област Плевен, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 25 септември, когато неизвестни извършители са проникнали с взлом в частен имот и са нанесли побой на обитателите.

          След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО) След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

          По първоначални данни от имота са отнети движими вещи. Пострадалите са с фрактури на ребра и са настанени за лечение в плевенска болница.

          Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.

          Възрастно семейство е било нападнато и ограбено в дома си в село Дебово, област Плевен, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 25 септември, когато неизвестни извършители са проникнали с взлом в частен имот и са нанесли побой на обитателите.

          След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО) След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

          По първоначални данни от имота са отнети движими вещи. Пострадалите са с фрактури на ребра и са настанени за лечение в плевенска болница.

          Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Лалов алармира: Поредно нарушение на закона от прокурор от Русе

          Никола Павлов -
          За поредно нарушение на закона от прокурор Иво Георгиев от Окръжна прокуратура – Русе алармира адвокат Методи Лалов, защитник на подсъдимия 15-годишен младеж, един...
          Общество

          18-километрово задръстване на АМ „Тракия“ в посока Пловдив заради ремонт

          Новинарски Екип -
          Километрично задръстване от около 18 км се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив. Причината е ремонт на пътния участък в района.
          Общество

          ОБРАТ: Цяла „Дружба 2“ остава без вода не за 3, а за 8 дни

          Никола Павлов -
          Първоначалното спиране на топлата вода в столичния кв. „Дружба 2“ ще бъде за 8 дни, вместо обявените от директора на „Топлофикация“ 2–3 дни. Това става...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions