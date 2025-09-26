НА ЖИВО
      петък, 26.09.25
           „Вечните песни на България" с най-малките пазители на традицията – специален празничен епизод

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          След вдъхновения празничен концерт за Деня на независимостта, телевизионното предаване „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов продължава своята мисия да съхранява и предава българския дух. На 28 септември от 20:00 ч. по Евроком зрителите ще станат свидетели на вълнуваща втора част, посветена на най-малките таланти от Детската международна фолклорна академия „Царево“.

          Под грижовното ръководство на Беатрис Александрова, Валентина Шерденкова и Христина Ненкова, децата ще излязат на сцената, за да докажат, че българският фолклор е не само наследство от миналото, но и богатство, което има своето бъдеще. В техните гласове и усмивки зрителите ще видят онази искра, която поддържа живи традициите и ги предава на следващите поколения.

          Съпроводът на изпълненията отново ще бъде поверен на виртуозните музиканти Александър Райчев и Трайчо Методиев, които ще създадат неповторима атмосфера със своето майсторство на живо.

          Специален гост на предаването ще бъде проф. Бинка Добрева – емблематично име в българския фолклор и директор на Международната фолклорна академия „Царево“. Нейното присъствие е символ на приемственост и признание за значимостта на младите таланти, които продължават пътя на народната песен.

          С този епизод „Вечните песни на България“ за пореден път ще докаже, че фолклорът не е само част от историята, а живо и вдъхновяващо изкуство, което свързва минало, настояще и бъдеще.

          Гледайте празничния концерт на 28 септември от 20:00 ч. по Евроком – там, където традицията среща бъдещето.

