      петък, 26.09.25
          Високо напрежение: За втора поредна нощ затвориха летището в Олборг

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Летището на датския град Олборг бе принудено да преустанови работа заради засечени дронове за втора поредна нощ, съобщи Ройтерс, цитирайки платформата за проследяване на полети FlightRadar24.

          • Самолет по полет Kl1289 от Амстердам е бил принуден да се върне обратно в Нидерландия.
          • Друг полет – до Копенхаген, е бил отменен.
          • По-рано тази седмица и летището в Копенхаген бе затворено поради същата причина.
          Нова въздушна заплаха: Дронове блокираха второ летище в Дания Нова въздушна заплаха: Дронове блокираха второ летище в Дания

          Според официално съобщение на полицията, въздушното пространство над Олборг е било затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), а работата на аерогарата е възстановена в 00:35 ч. (01:35 бълг. вр.).

