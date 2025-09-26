Високо напрежение: За втора поредна нощ затвориха летището в Олборг

Летището на датския град Олборг бе принудено да преустанови работа заради засечени дронове за втора поредна нощ, съобщи Ройтерс, цитирайки платформата за проследяване на полети FlightRadar24.
Самолет по полет Kl1289 от Амстердам е бил принуден да се върне обратно в Нидерландия.
Друг полет – до Копенхаген, е бил отменен.
По-рано тази седмица и летището в Копенхаген бе затворено поради същата причина.
Според официално съобщение на полицията, въздушното пространство над Олборг е било затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), а работата на аерогарата е възстановена в 00:35 ч. (01:35 бълг. вр.).
