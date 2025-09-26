Високо напрежение: За втора поредна нощ затвориха летището в Олборг

Летището на датския град Олборг бе принудено да преустанови работа заради засечени дронове за втора поредна нощ, съобщи Ройтерс, цитирайки платформата за проследяване на полети FlightRadar24.

- Реклама -

Самолет по полет Kl1289 от Амстердам е бил принуден да се върне обратно в Нидерландия.

е бил принуден да се върне обратно в Нидерландия. Друг полет – до Копенхаген , е бил отменен.

, е бил отменен. По-рано тази седмица и летището в Копенхаген бе затворено поради същата причина.

Според официално съобщение на полицията, въздушното пространство над Олборг е било затворено в 23:40 ч. местно време (00:40 бълг. вр.), а работата на аерогарата е възстановена в 00:35 ч. (01:35 бълг. вр.).