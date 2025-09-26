Владо Николов с увереност: Отивам да гледам полуфинала и финала, които ще играят нашите момчета

Волейболната легенда и баща на националите Александър и Симеон, Владимир Николов се включи от самолета в предаването „ЕвроДикоФ“ и разказа повече за великолепното преживяване, което националния ни отбор подари.
За първи път от 19 години насам страната ни влезе във финалната четворка на световно първенство, след като „лъвовете“ направиха изключителен обрат срещу американците.
Николов уточни:
Николов отговори на въпрос на Сашо Диков дали е съгласен, че треньорът на отбора Джанлоренцо Бленджини и двамата му синове Александър и Симеон имат основните заслуги националите да се класират на полуфинал.
За треньора Бленджини Николов сподели:
Той коментира и личните постижения на своите синове Алекс и Мони като нападател и разпределител.
Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщиха от прокуратурата.
Протоколът от аутопсията е...