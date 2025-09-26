Внимание: Гъста мъгла падна на „Петрохан“

Гъста мъгла затруднява движението на прохода „Петрохан“, съобщават очевидци в социалните мрежи.

- Реклама -

С настъпването на есента и понижаването на температурите мъглата ще става все по-често явление, особено в планинските проходи и по високопланинските пътища.

От НИМХ информират, че днес на места в Западна България и в крайните югоизточни райони ще има превалявания от дъжд, а максималните температури ще достигнат около 20 градуса.