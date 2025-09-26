НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Внимание: Гъста мъгла падна на „Петрохан“

          0
          0
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Гъста мъгла затруднява движението на прохода „Петрохан“, съобщават очевидци в социалните мрежи.

          - Реклама -

          С настъпването на есента и понижаването на температурите мъглата ще става все по-често явление, особено в планинските проходи и по високопланинските пътища.

          От НИМХ информират, че днес на места в Западна България и в крайните югоизточни райони ще има превалявания от дъжд, а максималните температури ще достигнат около 20 градуса.

          Жълт код за силен вятър: Поривите ще достигнат до 80 км/ч Жълт код за силен вятър: Поривите ще достигнат до 80 км/ч

          Гъста мъгла затруднява движението на прохода „Петрохан“, съобщават очевидци в социалните мрежи.

          - Реклама -

          С настъпването на есента и понижаването на температурите мъглата ще става все по-често явление, особено в планинските проходи и по високопланинските пътища.

          От НИМХ информират, че днес на места в Западна България и в крайните югоизточни райони ще има превалявания от дъжд, а максималните температури ще достигнат около 20 градуса.

          Жълт код за силен вятър: Поривите ще достигнат до 80 км/ч Жълт код за силен вятър: Поривите ще достигнат до 80 км/ч

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Купа на България: ЦСКА и Левски с приемливи противници

          Николай Минчев -
          С гостуване в Перник или Пазарджик ще започне Левски участието си в турнира за Купата на България този сезон. Това отреди тегления преди минути...
          Общество

          София ще бъде домакин на кръгла маса, посветена на проблемитe със затлъстяването.

          Новинарски Екип -
          В рамките на форума ще бъдат обсъдени ключови въпроси, свързани с разпространението на заболяването и неговите последствия.
          Правосъдие

          По спешност: Приеха кмета на Минерални бани в болница и отложиха делото за отстраняването му

          Никола Павлов -
          Делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер беше отложено заради влошено здравословно състояние на обвиняемия. Процесът се води по искане...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions