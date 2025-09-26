НА ЖИВО
          Водната криза: Ново заседание на кризисния щаб в Плевен

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на околната среда и водите Манол Генов пристигна в Плевен за участие в заседанието на Областния кризисен щаб за водата, което се провежда в зала „Плевен“ на Областната администрация.

          На срещата доклади за изпълнението на набелязаните мерки представят представители на Община Плевен, „ВиК – Плевен“, „Напоителни системи“ – клон Среден Дунав, както и граждани.

          С решение на Министерския съвет са отпуснати допълнителни количества бутилирана вода за Плевен и Свищов.

          Първо заседание на Националния борд по водите Първо заседание на Националния борд по водите

