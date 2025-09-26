Водната криза: Ново заседание на кризисния щаб в Плевен

Министърът на околната среда и водите Манол Генов пристигна в Плевен за участие в заседанието на Областния кризисен щаб за водата, което се провежда в зала „Плевен“ на Областната администрация.

На срещата доклади за изпълнението на набелязаните мерки представят представители на Община Плевен, „ВиК – Плевен“, „Напоителни системи“ – клон Среден Дунав, както и граждани.

С решение на Министерския съвет са отпуснати допълнителни количества бутилирана вода за Плевен и Свищов.