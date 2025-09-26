НА ЖИВО
          ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ДЕН: Народното събрание не събра кворум, няма да работи

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание отново не успя да започне работа заради липса на кворум.

          Точно в 9:03 ч. тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито.

          В пленарната зала се регистрираха едва 111 народни представители, което е под необходимия минимум от 121 за откриване на заседание.

          Следващото пленарно заседание е насрочено за 1 октомври (сряда).

          - Реклама -

          19 КОМЕНТАРА

          2. Ами ние ,като си стоим в къщи и не излизаме да ги погнем,защо да има кворум и защо да не си получават заплатите ,без да работят ,пробвайте вие да не ходите три дни на работа и вижте ,каква заповед ще получите ,чака ви ,дисциплинарно уволнение ,но тези самозабравили се наглеци , работодателите им сме ,НИЕ , не е ли време ,да ги подгоним ???

          3. Няма ли как Путин една ракета да им стовари там ,че да ни освободи от тези никому ненужни паразити?

          7. Карай, голяма работа важното е заплата в много хилядарки да върви, тези си живеят в омразния комунизъм ! 😜

            • Минчо Егов По-добре да не получават надник, когато работят, защото като работят нанасят само вреди.

          15. Да им спрат от заплатите.Как работниците като не работят не им плащат.Бълха ги е отхапала,вземат си Хилендарските без да работят.

          16. Няма спасение за тая държава,240 хрантутници си вземат заплати без да работят и народа си мълчи

