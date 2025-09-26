ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ДЕН: Народното събрание не събра кворум, няма да работи

Народното събрание отново не успя да започне работа заради липса на кворум.
Точно в 9:03 ч. тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито.
В пленарната зала се регистрираха едва 111 народни представители, което е под необходимия минимум от 121 за откриване на заседание.
Следващото пленарно заседание е насрочено за 1 октомври (сряда).
Види им се края ,кога? Скоро.
Ами ние ,като си стоим в къщи и не излизаме да ги погнем,защо да има кворум и защо да не си получават заплатите ,без да работят ,пробвайте вие да не ходите три дни на работа и вижте ,каква заповед ще получите ,чака ви ,дисциплинарно уволнение ,но тези самозабравили се наглеци , работодателите им сме ,НИЕ , не е ли време ,да ги подгоним ???
Няма ли как Путин една ракета да им стовари там ,че да ни освободи от тези никому ненужни паразити?
Да се пръждосат всички и повече да не идват
Те вземат заплата без да работят
Как да събере като са на екскурзии повечето
Карай, голяма работа важното е заплата в много хилядарки да върви, тези си живеят в омразния комунизъм ! 😜
Да си върнат заплатите! 😡
Спиране на заплатите!
Хлебоедци крадливи! Ще се явят да си вдигнат заплатите!
Като няма кворум, да няма и надник. 😇
Минчо Егов По-добре да не получават надник, когато работят, защото като работят нанасят само вреди.
А що да работят, заплатите вървят.
И вземат ли заплата,ако не са се регистрирали?
Darina Koshova а не бе …😄
Darina Koshova Да ги изметем.
Безсрамници! Да си върнат и заплатите!
Да им спрат от заплатите.Как работниците като не работят не им плащат.Бълха ги е отхапала,вземат си Хилендарските без да работят.
Няма спасение за тая държава,240 хрантутници си вземат заплати без да работят и народа си мълчи