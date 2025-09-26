ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ДЕН: Народното събрание не събра кворум, няма да работи

Народното събрание отново не успя да започне работа заради липса на кворум.

Точно в 9:03 ч. тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че днешното заседание няма да бъде открито.

В пленарната зала се регистрираха едва 111 народни представители, което е под необходимия минимум от 121 за откриване на заседание.

Следващото пленарно заседание е насрочено за 1 октомври (сряда).