Задържаха над 159 000 евро недекларирана валута на „Капитан Андреево“

Служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха недекларирани 159 480 евро, с левова равностойност 311 915,77 лева, при две отделни проверки на товарни автомобили, напускащи страната.

На 22 септември вечерта, на пункта пристигна товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. Той декларира, че превозва групажна стока от Германия през България и Турция за Йордания. След анализ на риска, митническите служители селектираха превозното средство за щателна проверка, включително с рентген. При физическия контрол в шофьорската кабина, зад тапицерията на задната стена, бяха открити укрити 109 480 евро (левова равностойност 214 124,27 лева).

В друг случай, на 17 септември, бяха намерени 50 000 евро (левова равностойност 97 791,50 лева), укрити в матрака на леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с турска регистрация. Автомобилът превозваше стока от Франция през България и Турция за Грузия.

По двата случая са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.