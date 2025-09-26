НА ЖИВО
          Крими

          Задържаха над 159 000 евро недекларирана валута на „Капитан Андреево“

          Снимка: Агенция "Митници"
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха недекларирани 159 480 евро, с левова равностойност 311 915,77 лева, при две отделни проверки на товарни автомобили, напускащи страната.

          На 22 септември вечерта, на пункта пристигна товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин. Той декларира, че превозва групажна стока от Германия през България и Турция за Йордания. След анализ на риска, митническите служители селектираха превозното средство за щателна проверка, включително с рентген. При физическия контрол в шофьорската кабина, зад тапицерията на задната стена, бяха открити укрити 109 480 евро (левова равностойност 214 124,27 лева).

          След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО) След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

          В друг случай, на 17 септември, бяха намерени 50 000 евро (левова равностойност 97 791,50 лева), укрити в матрака на леглото в шофьорската кабина на товарен автомобил с турска регистрация. Автомобилът превозваше стока от Франция през България и Турция за Грузия.

          По двата случая са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

