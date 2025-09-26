Зафиров: Време е за решения, а не за търсене на вина

„Срещнахме се с кмета и управителя на местното ВиК дружество. Тук сме, за да се запознаем на място с проблемите и да видим как държавата може да реагира своевременно, за да се помогне на хората реално, а не само на думи,“ заяви вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров на брифинг в Брезник.

В града вече е обявен режим на водата и частично бедствено положение заради лоши показатели на питейната вода, сред които завишени нива на манган. По този повод Държавният резерв отпусна 13 тона питейна вода за местното население.

Зафиров подчерта, че:

проблемите са натрупвани с години ;

; досега е липсвала политическа воля за тяхното решение;

за тяхното решение; днес е време за решения, а не за търсене на вина.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов определи Брезник като една от най-потърпевшите общини от климатичните промени, които засягат водните източници. Той съобщи, че:

за тази година вече са инвестирани 2,6 млн. лева във водната инфраструктура;

във водната инфраструктура; за следващата са планирани нови проекти;

водният режим ще бъде прекратен, когато се осигурят 30 литра в секунда дебит за града.

Иванов обясни, че това може да стане:

чрез нови водоизточници; или чрез изграждане на довеждащ водопровод от яз. „Студена“ със средства от държавния бюджет.

Министърът допълни още, че е възможно в близките дни да се изолират количествата манган от водата, а за обществените сгради вече са осигурени хидрофорни инсталации.

Обсъдени са и:

почистване на водните басейни и източници , които са в лошо състояние;

, които са в лошо състояние; изграждане на нови водопроводи за по-добро използване на наличните количества.

Посещението на министрите в Брезник дойде след критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за водната криза и след изявлението на премиера Росен Желязков от САЩ, че очаква Националният борд по водите да инспектира ситуацията на място.