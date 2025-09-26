НА ЖИВО
      петък, 26.09.25
          Запрянов с подробности за заема по отбранителния механизъм SAFE

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Заемът по механизма за укрепване на европейската отбранителна промишленост е при изключително благоприятни условия и е насочен към спешни и мащабни публични инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

          Министърът участва в работна среща във ведомството, посветена на възможностите български компании от отбранителната индустрия да участват в реализацията на проектите в сферата на отбраната, по които страната ни ще поиска финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“.

          Трите министерства – на отбраната, на иновациите и растежа и на икономиката и индустрията – са отворени за работа с всички, убедени са, че е в общ интерес да си партнират с българската отбранителна индустрия. Работните срещи целят да се намерят начините за това, каза Атанас Запрянов на участниците. 

          Реализирането на проектите ще позволи въоръжените ни сили да изградят една част от необходимите отбранителни способности в краткосрочен план до пет години, посочват от военното министерство.

          Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г., съобщи Атанас Запрянов вчера.

