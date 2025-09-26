Запрянов с подробности за заема по отбранителния механизъм SAFE

Заемът по механизма за укрепване на европейската отбранителна промишленост е при изключително благоприятни условия и е насочен към спешни и мащабни публични инвестиции в подкрепа на европейската отбранителна промишленост. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

- Реклама -

Министърът участва в работна среща във ведомството, посветена на възможностите български компании от отбранителната индустрия да участват в реализацията на проектите в сферата на отбраната, по които страната ни ще поиска финансова помощ под формата на заем по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“.

Трите министерства – на отбраната, на иновациите и растежа и на икономиката и индустрията – са отворени за работа с всички, убедени са, че е в общ интерес да си партнират с българската отбранителна индустрия. Работните срещи целят да се намерят начините за това, каза Атанас Запрянов на участниците.

Реализирането на проектите ще позволи въоръжените ни сили да изградят една част от необходимите отбранителни способности в краткосрочен план до пет години, посочват от военното министерство.