      петък, 26.09.25
          Заради лошо време: Спряха ферибота „Оряхово-Бекет"

          Снимка: news.gtp.gr
          Фериботната платформа на ГКПП Оряхово преустановява работа поради неблагоприятни метеорологични условия, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 ч.

          Ситуация по другите граници

          • С Румъния – движението е нормално, но ремонтът на Дунав мост при Русе продължава. Преминаването е организирано в една лента и се регулира от служители на фирмата изпълнител.
          • Със Сърбия, Турция, Република Северна Македония и Гърция – трафикът е нормален.
          • По дестинацията Рудозем–Ксанти (Гърция) – извършват се строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, обозначаващи терена като строителна площадка, и влизането на външни лица е забранено.
          

