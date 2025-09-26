Заради лошо време: Спряха ферибота „Оряхово-Бекет“

Фериботната платформа на ГКПП Оряхово преустановява работа поради неблагоприятни метеорологични условия, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 ч.
Ситуация по другите граници
С Румъния – движението е нормално, но ремонтът на Дунав мост при Русе продължава. Преминаването е организирано в една лента и се регулира от служители на фирмата изпълнител.
Със Сърбия, Турция, Република Северна Македония и Гърция – трафикът е нормален.
По дестинацията Рудозем–Ксанти (Гърция) – извършват се строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, обозначаващи терена като строителна площадка, и влизането на външни лица е забранено.
