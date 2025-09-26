НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски: Унгарски дронове са нарушили въздушното пространство на Украйна

          0
          44
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Унгарски разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от The Kyiv Independent.

          - Реклама -

          По думите му украинските сили са засекли безпилотни апарати над граничните райони, като първоначалните оценки сочат, че те са събирали информация за индустриалния потенциал на региона. Зеленски е разпоредил спешна проверка и доклади за всеки подобен случай.

          Инцидентът е първият публично съобщен от Украйна, а Унгария все още не е коментирала официално обвинението.

          В същото обръщение Зеленски обяви, че украинската армия е свалила руски Су-34 над Запорожие и е постигнала успехи при Добропилия в Донецка област, освобождавайки близо 169 кв. км територия.

          Темата идва на фона на засилени мерки за сигурност по източния фланг на НАТО, след като руски дронове вече са навлизали в Полша и Румъния. Унгария и Словакия не бяха включени във видеоконференцията на ЕС на 26 септември за изграждане на „стена срещу дронове“, тъй като двете страни поддържат по-близки отношения с Москва.

          Унгарски разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от The Kyiv Independent.

          - Реклама -

          По думите му украинските сили са засекли безпилотни апарати над граничните райони, като първоначалните оценки сочат, че те са събирали информация за индустриалния потенциал на региона. Зеленски е разпоредил спешна проверка и доклади за всеки подобен случай.

          Инцидентът е първият публично съобщен от Украйна, а Унгария все още не е коментирала официално обвинението.

          В същото обръщение Зеленски обяви, че украинската армия е свалила руски Су-34 над Запорожие и е постигнала успехи при Добропилия в Донецка област, освобождавайки близо 169 кв. км територия.

          Темата идва на фона на засилени мерки за сигурност по източния фланг на НАТО, след като руски дронове вече са навлизали в Полша и Румъния. Унгария и Словакия не бяха включени във видеоконференцията на ЕС на 26 септември за изграждане на „стена срещу дронове“, тъй като двете страни поддържат по-близки отношения с Москва.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русе

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Русе е получила заключенията от аутопсията и патологоанатомичната епикриза на 21-годишната родилка, която почина на 23 август в АГ-комплекса към Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщиха от прокуратурата.  Протоколът от аутопсията е...
          Политика

          Тръмп: Мисля, че имаме сделка за край на войната в Газа

          Камелия Григорова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че е постигната сделка за прекратяване на войната в Газа, след скорошни разговори с Израел и...
          Общество

          Швейцария ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа

          Камелия Григорова -
          Швейцария обяви, че ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа, съобщи Ройтерс. Все още няма яснота кога ще се осъществи евакуацията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions