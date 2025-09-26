Зеленски: Унгарски дронове са нарушили въздушното пространство на Украйна

Унгарски разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от The Kyiv Independent.

По думите му украинските сили са засекли безпилотни апарати над граничните райони, като първоначалните оценки сочат, че те са събирали информация за индустриалния потенциал на региона. Зеленски е разпоредил спешна проверка и доклади за всеки подобен случай.

Инцидентът е първият публично съобщен от Украйна, а Унгария все още не е коментирала официално обвинението.

В същото обръщение Зеленски обяви, че украинската армия е свалила руски Су-34 над Запорожие и е постигнала успехи при Добропилия в Донецка област, освобождавайки близо 169 кв. км територия.

Темата идва на фона на засилени мерки за сигурност по източния фланг на НАТО, след като руски дронове вече са навлизали в Полша и Румъния. Унгария и Словакия не бяха включени във видеоконференцията на ЕС на 26 септември за изграждане на „стена срещу дронове“, тъй като двете страни поддържат по-близки отношения с Москва.