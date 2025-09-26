НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Желязков пред ООН: Справедлив мир за Украйна. Основана на заслуги евроинтеграция на Западните Балкани

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Премиерът Росен Желязков изнесе реч пред Общото събрание на ООН, в което засегна глобалните конфликти и необходимостта от единен международен отговор. Той обърна внимание на войната в Украйна, конфликта в Газа и европейската интеграция на Западните Балкани, която трябва да бъде основана на собствените заслуги на кандидатите.

          „За да отговори ООН на изпитанието на нашето време, реформата не е въпрос на избор, а императив… България твърдо подкрепя интеграцията на Западните Балкани, основана на заслуги, по пътя към мир, стабилност и просперитет. Регионът на Черно море остава стратегически важен за европейската сигурност и енергийна устойчивост, като България работи за превръщането му в пространство на стабилност и устойчиво развитие“, каза той.

          По отношение на Украйна, Желязков изрази подкрепа за пълното възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната. Той коментира и нарушенията на въздушното пространство на страните от ЕС и НАТО от руски дронове и самолети.

          „Пълномащабната руска агресия срещу Украйна, с нейните глобални последици, представлява екзистенциално предизвикателство за основания на правила международен ред. Това не е просто европейски конфликт – той заплашва самата легитимност на Организацията на обединените нации. Напълно неприемливо е държава основател на ООН със статут на постоянен член на Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право и правото в сферата на човешките права“, каза министър-председателят на България.

          Желязков е категоричен, че „единственият път към мира е ясен – суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост – напълно възстановена.“

          „Необходимо е пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. През последните седмици Русия извършва груби нарушения на суверенното въздушно пространство на държавите-членки на ЕС и съюзниците от НАТО с дронове и самолети. Тези действия показват, че Русия е тази, която подкопава перспективите за мир. Тези действия не могат да бъдат толерирани и срещат нашата силна, колективна решимост и отговор“, продължи той.

          По отношение на войната в Газа, Росен Желязков заяви пред Общото събрание на ООН: „Решението за две държави ни дава надежда за мир.“

