Жестокото убийство в Смолянско: Прокуратурата поиска постоянно задържане за обвиняемия

Днес, 26 септември 2025 г., Окръжна прокуратура – Смолян внесе искане в Окръжен съд – Смолян за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Н. Н., на 42 години.

- Реклама -

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че на 21 септември 2025 г., около 20:30 ч., на разстояние от 380 метра от паркинга на параклис в местността екопътека „Невястата“, в землището на Смолян, умишлено е умъртвил П. Х., на 40 години, като му е нанесъл множество удари с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците.

Престъплението е квалифицирано по чл. 115 от Наказателния кодекс (убийство).

Обвиняемият Н. Н. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Разследването по досъдебното производство продължава.

Искането на прокуратурата ще бъде разгледано в съдебно заседание още днес в Окръжен съд – Смолян.