      петък, 26.09.25
          Футбол

          Звездата на Челси няма да играе още поне 2-3 седмици

          Кол Палмър все още не е напълно възстановен от своята контузия и ще се завърне в игра за клубния си тим след паузата за националните отбори

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Мениджърът на Челси Енцо Мареска разкри, че звездата на тима Коул Палмър ще пропусне няколко мача на „сините“, за да се възстанови от проблем в слабините. Англичанинът, който напусна принудително терена след 21 минути при загубата от Манчестър Юнайтед миналия уикенд, вероятно ще се завърне в игра след следващата международна пауза за национални отбори в средата на октомври.

          В това време Челси е домакин на Брайтън и Ливърпул във Висшата лига, като има и двубой от Шампионска лига на „Стамфорд Бридж“ срещу Бенфика, воден отскоро от бившия мениджър на тима Жозе Моуриньо.

          „Решихме да предпазим Коул, за да не се влоши травмата му. Така че ще му дадем почивка следващите 2-3 седмици до след паузата за националните отбори, за да видим дали ще може да се възстанови на 100%. Просто менажираме болката в слабините му. С толкова на брой срещи това е възможно да се случи. Опитваме се да действаме малко по-консервативно с него и се надяваме, че ще бъде напълно готов след международната пауза“ – каза Мареска пред медиите. 

