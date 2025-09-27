НА ЖИВО
          НачалоСпортВолейбол

          30 години след САЩ ’94 – България и Италия отново лице в лице

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          България ще излезе срещу Италия във финала на Световното първенство по волейбол във Филипините – сблъсък, който обещава да се превърне в исторически спортен момент. Двубоят е насрочен за утре от 13:30 ч.

          Италия се класира за финала след категорична победа с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:23) над действащия европейски шампион Полша. „Скуадра адзура“ демонстрира устойчивост, обръщайки развоя на всеки гейм, а Юри Романо и Алесандро Микиелето бяха основните реализатори. За поляците най-резултатен бе Вилфредо Леон с 14 точки.

          БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото (ВИДЕО) БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото (ВИДЕО)

          Така българските волейболисти ще спорят за златото срещу действащия световен шампион. Това е втори финал в историята ни след 1970 г., а постижението вече е писано като златна страница в българския спорт.

          Много фенове виждат в утрешния двубой символично продължение на легендарното световно първенство по футбол в САЩ ’94, когато България стигна до полуфинал и се изправи срещу Италия. Тогава „лъвовете“ отстъпиха с 1:2, но онзи мач остана като част от най-голямата приказка в историята на българския футбол, завършила с четвъртото място в света.

          БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото (ВИДЕО) БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото (ВИДЕО)

          Утре отново България и Италия застават един срещу друг – този път на волейболния терен. Милиони фенове очакват с нетърпение сблъсъка, който може да върне страната ни на върха на световния спорт.

          За мнозина фенове този финал е шанс за своеобразен реванш срещу Италия – спортна драма, която пренася емоцията на няколко поколения. Дали съдбата ще ни подари различен край този път, предстои да разберем.

