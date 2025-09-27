Акция на полицията: Задържаха водач с 26 глоби за 3 960 лв.

В рамките на процедура по синхронизация между автоматизираните системи на Националното ТОЛ управление и МВР днес в района на ГКПП „Кулата“ и други пунктове се проведе специализирана акция на Пътна полиция.
По думите му при неплащане на глобата на място се прилага принудителна административна мярка – сваляне на регистрационните табели и отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила до извършване на плащането.
От началото на операцията в 8:00 ч. сутринта са установени 13 случая на водачи с неплатени санкции. Един от по-фрапиращите е на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лева, които ще трябва да преведе по банков път.
От Пътна полиция уточниха, че акциите ще продължат и в следващите дни с участието на служители от различни структури на МВР. Целта е да се подобри събираемостта на наложените глоби, особено при автомобили с чуждестранна регистрация.
В рамките на процедура по синхронизация между автоматизираните системи на Националното ТОЛ управление и МВР днес в района на ГКПП „Кулата“ и други пунктове се проведе специализирана акция на Пътна полиция.
По думите му при неплащане на глобата на място се прилага принудителна административна мярка – сваляне на регистрационните табели и отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила до извършване на плащането.
От началото на операцията в 8:00 ч. сутринта са установени 13 случая на водачи с неплатени санкции. Един от по-фрапиращите е на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лева, които ще трябва да преведе по банков път.
От Пътна полиция уточниха, че акциите ще продължат и в следващите дни с участието на служители от различни структури на МВР. Целта е да се подобри събираемостта на наложените глоби, особено при автомобили с чуждестранна регистрация.