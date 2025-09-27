Акция на полицията: Задържаха водач с 26 глоби за 3 960 лв.

В рамките на процедура по синхронизация между автоматизираните системи на Националното ТОЛ управление и МВР днес в района на ГКПП „Кулата“ и други пунктове се проведе специализирана акция на Пътна полиция.

„Когато системата засече товарни автомобили, основно с чужда регистрация, които имат невръчени или неплатени глоби, те се спират. На водачите се дава възможност да платят санкциите на място чрез ПОС терминал или се разяснява как да ги преведат по банков път. Ако бъде установено ново нарушение, се съставя глоба с фиш“, обясни ст. инспектор Георги Бучков от ОДМВР – Благоевград. - Реклама -

По думите му при неплащане на глобата на място се прилага принудителна административна мярка – сваляне на регистрационните табели и отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила до извършване на плащането.

От началото на операцията в 8:00 ч. сутринта са установени 13 случая на водачи с неплатени санкции. Един от по-фрапиращите е на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лева, които ще трябва да преведе по банков път.

От Пътна полиция уточниха, че акциите ще продължат и в следващите дни с участието на служители от различни структури на МВР. Целта е да се подобри събираемостта на наложените глоби, особено при автомобили с чуждестранна регистрация.