      събота, 27.09.25
          Война

          АТАКА: Украйна удари нефтена станция в Чувашия

          Снимка: Leszek Szymanski / БГНЕС
          Антония Лазарова
          Украински дронове нанесоха удар по нефтена станция в Чувашия, в резултат на което съоръжението спря работа. Това съобщи областният управител Олег Николаев в своя канал в „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

          Инцидентът е станал край село Конар, на около 1200 км от украинската граница. Николаев уточни, че няма жертви, а щетите по съоръжението са „незначителни“.

          ЕК : Европа трябва да се поучи от опита на Украйна и да изгради „стена срещу дронове“ ЕК : Европа трябва да се поучи от опита на Украйна и да изгради „стена срещу дронове“

          Атаката е част от засилената кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура. През последните седмици удари с дронове бяха насочени към рафинерии и износни терминали, като целта според Киев е да се ограничат приходите на Москва от петрол, да се предизвика недоволство в страната и Кремъл да бъде принуден към преговори.

          Според Ройтерс тези атаки вече са свили нефтопреработката в Русия с до 20% в отделни дни и са затруднили износа през ключови пристанища, което е принудило страната да намали добива си на петрол.

