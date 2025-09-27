АТАКА: Украйна удари нефтена станция в Чувашия

Украински дронове нанесоха удар по нефтена станция в Чувашия, в резултат на което съоръжението спря работа. Това съобщи областният управител Олег Николаев в своя канал в „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

Инцидентът е станал край село Конар, на около 1200 км от украинската граница. Николаев уточни, че няма жертви, а щетите по съоръжението са „незначителни“.

Атаката е част от засилената кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура. През последните седмици удари с дронове бяха насочени към рафинерии и износни терминали, като целта според Киев е да се ограничат приходите на Москва от петрол, да се предизвика недоволство в страната и Кремъл да бъде принуден към преговори.

Според Ройтерс тези атаки вече са свили нефтопреработката в Русия с до 20% в отделни дни и са затруднили износа през ключови пристанища, което е принудило страната да намали добива си на петрол.