      събота, 27.09.25
          Футбол

          Атлетико разгроми Реал с 5:2 в мадридското дерби

          Снимка: БГНЕС
          Атлетико Мадрид се разправи с градския си съперник Реал и спечели дербито от 7-ия кръг на Ла Лига с убедителното 5:2 на „Уанда Метрополитано“.

          Робин Льо Норманд откри резултата още в 14-ата минута, но „кралският клуб“ осъществи обрат чрез Килиан Мбапе и Арда Гюлер. В добавеното време на първата част Александър Сьорлот изравни за 2:2, което даде импулс на домакините след почивката.

          През второто полувреме Хулиан Алварес наниза два гола (първият от дузпа), а в продължението Антоан Гризман оформи крайното 5:2, с което „белият балет“ претърпя тежко поражение и прекъсна победната си серия от шест мача от началото на сезона.

          Реал остава лидер с 18 точки, но може да бъде изместен, ако Барселона победи Реал Сосиедад. Атлетико вече има 12 пункта и се изкачи на четвърто място.

          Следващи мачове

          • Шампионска лига: Атлетико приема Айнтрахт Франкфурт, Реал гостува на Кайрат Алмати.
          • Ла Лига: Реал посреща Виляреал, Атлетико гостува на Селта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Черно море и Септември завършиха 1:1 във Варна

          Красимир Попов -
          Черно море и Септември София поделиха точките след равенство 1:1 на стадион „Тича“ в среща от десетия кръг на Първа лига. Гостите поведоха в 24-ата...
          Други

          Българите с два финала и полуфинал на Световната купа по скокове на батут във Варна

          Красимир Попов -
          Българските състезатели се класираха за два финала в синхронните скокове, а Мариян Михалев намери място в полуфиналите в индивидуалната дисциплина на Световната купа по...
          Волейбол

          Премиерът Росен Желязков: За мен националите вече са шампиони

          Красимир Попов -
          Премиерът Росен Желязков изрази благодарността си към националния отбор по волейбол, след победата на България над Чехия с 3:1 в първия полуфинал на Световното...

