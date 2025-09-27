Атлетико разгроми Реал с 5:2 в мадридското дерби

Атлетико Мадрид се разправи с градския си съперник Реал и спечели дербито от 7-ия кръг на Ла Лига с убедителното 5:2 на „Уанда Метрополитано“.

Робин Льо Норманд откри резултата още в 14-ата минута, но „кралският клуб“ осъществи обрат чрез Килиан Мбапе и Арда Гюлер. В добавеното време на първата част Александър Сьорлот изравни за 2:2, което даде импулс на домакините след почивката.

През второто полувреме Хулиан Алварес наниза два гола (първият от дузпа), а в продължението Антоан Гризман оформи крайното 5:2, с което „белият балет“ претърпя тежко поражение и прекъсна победната си серия от шест мача от началото на сезона.

Реал остава лидер с 18 точки, но може да бъде изместен, ако Барселона победи Реал Сосиедад. Атлетико вече има 12 пункта и се изкачи на четвърто място.

