БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото

Българският национален отбор по волейбол победи Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) гейма и е на финал на Световното първенство за мъже във Филипините.

- Реклама -

Двубоят се игра в Пасай Сити пред близо 8000 зрители.

Най-младият отбор на Мондиала, със средна възраст от 23,2 години, показа страхотна устойчивост и в ¼-финалния мач срещу САЩ, който губеше с 0:2 гейма, но в крайна сметка стигна до успех с 3:2.

Сега мечтаем за историческо първо злато. Българските „лъвове“ на Джанлоренцо Бленджини стигнаха до финалната четворка след впечатляваща серия на Световното първенство. В група Е те записаха три поредни победи – срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). На осминафиналите националите се наложиха без проблеми над Португалия с 3:0. Най-голямата драма обаче дойде на четвъртфинала срещу САЩ, когато американците поведоха с 2:0 гейма. Въпреки това българите показаха характер и направиха исторически обрат, спечелвайки с 3:2 и осигурявайки си място сред най-добрите четири отбора на турнира.

България ще се изправи срещу победителя от мача Италия – Полша, който започва 13:30 ч. българско време.