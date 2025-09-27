НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото

          0
          846
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Българският национален отбор по волейбол победи Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) гейма и е на финал на Световното първенство за мъже във Филипините.

          - Реклама -

          Двубоят се игра в Пасай Сити пред близо 8000 зрители.

          Най-младият отбор на Мондиала, със средна възраст от 23,2 години, показа страхотна устойчивост и в ¼-финалния мач срещу САЩ, който губеше с 0:2 гейма, но в крайна сметка стигна до успех с 3:2.

          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Сега мечтаем за историческо първо злато. Българските „лъвове“ на Джанлоренцо Бленджини стигнаха до финалната четворка след впечатляваща серия на Световното първенство. В група Е те записаха три поредни победи – срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). На осминафиналите националите се наложиха без проблеми над Португалия с 3:0. Най-голямата драма обаче дойде на четвъртфинала срещу САЩ, когато американците поведоха с 2:0 гейма. Въпреки това българите показаха характер и направиха исторически обрат, спечелвайки с 3:2 и осигурявайки си място сред най-добрите четири отбора на турнира.

          България ще се изправи срещу победителя от мача Италия – Полша, който започва 13:30 ч. българско време.

          Българският национален отбор по волейбол победи Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) гейма и е на финал на Световното първенство за мъже във Филипините.

          - Реклама -

          Двубоят се игра в Пасай Сити пред близо 8000 зрители.

          Най-младият отбор на Мондиала, със средна възраст от 23,2 години, показа страхотна устойчивост и в ¼-финалния мач срещу САЩ, който губеше с 0:2 гейма, но в крайна сметка стигна до успех с 3:2.

          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Сега мечтаем за историческо първо злато. Българските „лъвове“ на Джанлоренцо Бленджини стигнаха до финалната четворка след впечатляваща серия на Световното първенство. В група Е те записаха три поредни победи – срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). На осминафиналите националите се наложиха без проблеми над Португалия с 3:0. Най-голямата драма обаче дойде на четвъртфинала срещу САЩ, когато американците поведоха с 2:0 гейма. Въпреки това българите показаха характер и направиха исторически обрат, спечелвайки с 3:2 и осигурявайки си място сред най-добрите четири отбора на турнира.

          България ще се изправи срещу победителя от мача Италия – Полша, който започва 13:30 ч. българско време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София

          Антония Лазарова -
          „Възраждане се бори срещу беззаконието – не само в България, но и в Европа“, обявиха от формацията в социалните мрежи преди началото на
          Крими

          Трагедия край Пещера: Майка загина след удар от кола, дъщеря ѝ е тежко ранена

          Антония Лазарова -
          Тежка катастрофа отне живота на 64-годишна жена от Пещера и рани тежко нейната 45-годишна дъщеря от село Радилово
          Политика

          Кирил Петков: Вярвам на Асен Василев безгранично

          Антония Лазарова -
          Петков номинира за Изпълнителния съвет кмета на Варна Благомир Коцев, „защото не се снима под герба“. Той подчерта нуждата от дългосрочна визия

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions