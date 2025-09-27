Българите с два финала и полуфинал на Световната купа по скокове на батут във Варна

Българските състезатели се класираха за два финала в синхронните скокове, а Мариян Михалев намери място в полуфиналите в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут във Варна.

В синхронните скокове при жените Марияна Узунова и Христина Пенева попаднаха сред осемте най-добри със седми резултат от 47.00 точки.

В смесените синхрони Пенева, заедно с Калоян Петров, завършиха на 6-а позиция в пресявките с резултат 44.66 точки.

В индивидуалната надпревара при мъжете Мариян Михалев се нареди сред най-добрите 16, като с резултат от 57.59 точки зае 13-о място. Калоян Петров остана 18-и със същия резултат, а Мартин Димитров завърши 23-и с 53.73 точки.

С най-висока оценка при мъжете – 63.04 точки – в полуфинала влезе японецьт Юсей Мацумото, следван от състезаващия се под неутрален флаг руснак Дмитрий Нартов (61.11 т.) и четирикратния световен шампион Рубен Падия (САЩ) с 60.89 т.

При жените Христина Пенева се нареди 22-а с 46.69 точки, а Марияна Узунова – 18-а с 52.21 т. Лидерка във втория етап е рускинята Анжела Бладчева (57.94 т.), изпреварила сънародничката си София Алиева (57.23 т.) и японката Ена Сакури (57.02 т.). Сред фаворитките са още шесткратната световна шампионка Хикару Мори (Япония) и олимпийската първеничка Бриони Пейдж (Великобритания).

Успехи за България и при подрастващите

Българските състезатели спечелиха три медала в международния турнир при младежите:

Сребро за Пресиян Въндев и Георги Георгиев (17–21 г., младежи)

за Пресиян Въндев и Георги Георгиев (17–21 г., младежи) Злато за Микаела Христова и Антония Тодорова (11–12 г., момичета)

за Микаела Христова и Антония Тодорова (11–12 г., момичета) Сребро за Александра Вакарелска и Делина Михайлова (13–14 г., момичета)

Четвърти в същата възрастова група завършиха Мирела Косева и Сияна Павлова, а пети – Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова.

Състезанията продължават утре в Двореца на културата и спорта във Варна с полуфиналите и финалите от Световната купа, както и с индивидуалните финали от международния турнир.