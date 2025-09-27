НА ЖИВО
          България излиза срещу Чехия на 1/2 -финала на Световното по волейбол

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Двубоят е днес от 09:30 часа.

          Националите ни постигнаха исторически успех, стигайки до топ 4 на планетата за пръв път от 19 години, когато спечелиха бронз в Япония. Във витрината на „лъвовете“ има едно сребро (1970 г.) и четири бронза (1949, 1952, 1986 и 2006), а сега мечтата е за първо злато.

          Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини стартираха с три победи в групата срещу Германия, Словения и Чили, след което елиминираха Португалия и направиха епичен обрат срещу САЩ на четвъртфинала, след 0:2 гейма.

          Чехия също впечатлява – отстрани Бразилия в групите, а после победи Тунис и Иран, губейки само един гейм.

          Победителят от двубоя ще срещне на финала Полша или Италия – повторение на последния финал преди три години, когато „Скуадрата“ триумфира с 3:1.

