България срещу Италия във финала на Световното по волейбол

Националният отбор на България за мъже ще се изправи срещу Италия във финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.

Това е едва второ участие на България във финален мач на Мондиал – първото бе през 1970 г., когато „лъвовете“ загубиха от Източна Германия в София. 55 години по-късно най-младият състав на турнира отново постави страната на световния връх.

Пътят на България

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини постигнаха впечатляващи победи:

В групите: Германия, Словения и Чили

Осминафинал: 3:0 срещу Португалия (22 септември)

(22 септември) Четвъртфинал: феноменален обрат срещу САЩ – 3:2, след 0:2 гейма

Полуфинал: 3:1 срещу Чехия

Пътят на Италия

Действащият световен шампион започна колебливо:

В групите: 3:0 срещу Алжир, загуба от Белгия, победа над Украйна

Осминафинал: 3:0 срещу Аржентина

Четвъртфинал: 3:0 срещу Белгия (реванш за поражението в групите)

(реванш за поражението в групите) Полуфинал: 3:0 срещу Полша, европейския шампион

Финалът

България – Италия, неделя, 28 септември, от 13:30 ч. българско време.

За феновете ще има два големи екрана в София – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. Организация за масово гледане ще има и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, а в Перник – на закрито.