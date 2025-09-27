България срещу Италия във финала на Световното по волейбол

Националният отбор на България за мъже ще се изправи срещу Италия във финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.
Това е едва второ участие на България във финален мач на Мондиал – първото бе през 1970 г., когато „лъвовете“ загубиха от Източна Германия в София. 55 години по-късно най-младият състав на турнира отново постави страната на световния връх.
Пътят на България
Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини постигнаха впечатляващи победи:
- В групите: Германия, Словения и Чили
- Осминафинал: 3:0 срещу Португалия (22 септември)
- Четвъртфинал: феноменален обрат срещу САЩ – 3:2, след 0:2 гейма
- Полуфинал: 3:1 срещу Чехия
Пътят на Италия
Действащият световен шампион започна колебливо:
- В групите: 3:0 срещу Алжир, загуба от Белгия, победа над Украйна
- Осминафинал: 3:0 срещу Аржентина
- Четвъртфинал: 3:0 срещу Белгия (реванш за поражението в групите)
- Полуфинал: 3:0 срещу Полша, европейския шампион
Финалът
България – Италия, неделя, 28 септември, от 13:30 ч. българско време.
За феновете ще има два големи екрана в София – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. Организация за масово гледане ще има и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, а в Перник – на закрито.
