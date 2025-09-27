Без никакви затруднения Карлос Алкарас се добра до топ 8 в Токио

Карлос Алкарас достигна четвъртфиналите на тенис турнира в Токио. Световният номер 1 победи Зизу Бергс с 6-4, 6-3 за час и 20 минути.

Водачът в схемата допусна три пробива в мача, но в крайна сметка това не се оказа фатално и така Алкарас, който съумя да надвие Себастиан Баес от Аржентина по-рано в надпреварата въпреки опасения за травма на глезена, се класира за последните осем.

Там го чака американецът Брандън Накашима.

В другите три 1/4-финала Каспер Рууд (4) играе с Александър Вукич, а Дженсън Бруксби се изправя срещу Холгер Руне (3). В изцяло американски сблъсък пък Себастиан Корда излиза на корта срещу Тейлър Фриц (2).