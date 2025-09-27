НА ЖИВО
          Без трудности за Ига Швьонтек в Пекин

          В следващия кръг полякинята ще играе с Камила Осорио от Колумбия

          Снимка: БГНЕС
          Ига Швьонтек започна с убедителна победа участието си на силния тенис турнир в Пекин. Водачката в схемата от Полша разби представителката на домакините Юе Юан с 6-0, 6-3.

          Швьонтек спечели първия сет след едва 24 минути, преди втората част да започне с изненадващ брейк на сметката на Юан. Последваха обаче четири поредни гейма на сметката на по-класната от двете тенисистки, преди нещата да приключат в нейна полза след 6-3.

          В следващия кръг полякинята ще играе с Камила Осорио от Колумбия.

          Победи днес записаха Мира Андреева, Джесика Бузас Манейро, Анастасия Потапова, Ема Наваро и Лоис Боасон.

          - Реклама -

