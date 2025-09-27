Черно море и Септември завършиха 1:1 във Варна

Черно море и Септември София поделиха точките след равенство 1:1 на стадион „Тича“ в среща от десетия кръг на Първа лига.

Гостите поведоха в 24-ата минута чрез Бертран Фурие, а Живко Атанасов изравни и донесе точката за „моряците“.

Преди началото на мача старши треньорът на домакините Илиан Илиев беше награден за постижението си да стане наставникът с най-много двубои в българския елит – 492 мача, с един повече от досегашния рекордьор Димитър Димитров – Херо. От тях 280 са начело на Черно море, където Илиев работи от 2018 г.

В класирането варненци пропуснаха шанса да излязат на второ място и остават четвърти с 19 точки, колкото има и третият Локомотив Пловдив. Септември пък записа първо равенство за сезона и заема 14-о място със 7 точки.

