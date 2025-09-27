НА ЖИВО
          ЦСКА и Локомотив София завършиха 1:1, „червените“ с кошмарен старт на сезона

          Снимка: startphoto.bg
          ЦСКА направи 1:1 с Локомотив София в среща от 10-ия кръг на Първа лига и продължава със само една победа от началото на кампанията. Новият треньор Христо Янев не успя да зарадва феновете с успех при официалния си дебют.

          Двубоят бе наблюдаван от трибуните от Стойчо Младенов, селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев и председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

          Хронология на срещата

          • В 43-ата минута Йоанис Питас откри за ЦСКА след подаване на Илиан Илиев-младши – 0:1.
          • В 77-ата минута Локомотив София получи дузпа за нарушение на Пастор срещу бившия „червен“ Спас Делев. След намеса на ВАР главният съдия Красен Георгиев потвърди решението. Георги Минчев реализира хладнокръвно – 1:1.

          До края „железничарите“ бяха по-активни, но пропуснаха да стигнат до победата. За ЦСКА Дейвид Сегер и резервата Георги Чорбаджийски не успяха да намерят целта.

          Ситуацията в класирането

          • ЦСКА е едва 12-и с 9 точки – по-малко от точка средно на мач след десетия кръг.
          • Локомотив София заема 6-о място с 12 точки, като това бе шестото му равенство за сезона.

          Какво предстои

          • Локомотив София гостува на Славия в столично дерби.
          • ЦСКА приема шампиона Лудогорец на Националния стадион.

