ЦСКА и Локомотив София завършиха 1:1, „червените“ с кошмарен старт на сезона

ЦСКА направи 1:1 с Локомотив София в среща от 10-ия кръг на Първа лига и продължава със само една победа от началото на кампанията. Новият треньор Христо Янев не успя да зарадва феновете с успех при официалния си дебют.

- Реклама -

Двубоят бе наблюдаван от трибуните от Стойчо Младенов, селекционера на младежкия национален отбор Тодор Янчев и председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

Хронология на срещата

В 43-ата минута Йоанис Питас откри за ЦСКА след подаване на Илиан Илиев-младши – 0:1.

откри за ЦСКА след подаване на – 0:1. В 77-ата минута Локомотив София получи дузпа за нарушение на Пастор срещу бившия „червен“ Спас Делев. След намеса на ВАР главният съдия Красен Георгиев потвърди решението. Георги Минчев реализира хладнокръвно – 1:1.

До края „железничарите“ бяха по-активни, но пропуснаха да стигнат до победата. За ЦСКА Дейвид Сегер и резервата Георги Чорбаджийски не успяха да намерят целта.

Ситуацията в класирането

ЦСКА е едва 12-и с 9 точки – по-малко от точка средно на мач след десетия кръг.

е едва – по-малко от точка средно на мач след десетия кръг. Локомотив София заема 6-о място с 12 точки, като това бе шестото му равенство за сезона.

Какво предстои