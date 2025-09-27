Джанлоренцо Бленджини: Трябва да вложим цялата си ментална енергия на финала

Селекционерът на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини коментира успеха над Чехия с 3:1 гейма в полуфинала на Световното първенство във Филипините. Нашите запазиха концентрация, след като чехите изравниха във втория гейм, преди да отидат на финал срещу Полша или Италия за първи път от далечната 1970-а година насам.

„Означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки тренировъчен ден. Получавам отговор за това, което исках. За тези момчета е толкова важно да получаваме този знак, че отборът се подобрява. Те умеят да страдат и да се задържат на полето, независимо от резултата. Днес не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис, но намерихме различни решения. Сега ни остава да мислим за утре и трябва да вложим цялата си ментална енергия“ – заяви италианският специалист и допълни:

„Това е работата на треньора, напълно нормално е. След края на състезанието може да почивам, сега още не. По време на състезание не трябва да отпускаш газта“ – каза още Бленджини за предстоящия финал.