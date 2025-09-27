ЕКСКЛУЗИВНО! Еуфорията на българите след последната победна точка (ВИДЕО)

Българският национален отбор по волейбол продължава да лети на световното първенство във Филипините, след като си проправи път до финала във Филипините. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) в първия полуфинал, изигран в Пасай Сити.

- Реклама -

Възпитаниците на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини продължават да бъдат непобедени на Мондиал 2025 и зарадваха отново феновете си. „Лъвовете“ се класираха за полуфинал на световно първенство за първи път от 19 години – постижение, което връща спомена за бронза в Япония през 2006 г.

Големият пробив дойде само ден след феноменалния обрат срещу САЩ (3:2), а триумфът над Чехия затвърди амбицията на националите да се борят за медали и дори за историческо злато.