ЕСКАЛАЦИЯ: „Възраждане“ се опитват да свалят украинското знаме от Общината (ВИДЕО)

Симпатизанти на партия „Възраждане“ се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията се проведе традиционно на жълтите павета пред Народното събрание и сградата на БНБ.

- Реклама -

По-рано днес лидерът на партията Костадин Костадинов призова във „Фейсбук“ всички симпатизанти и привърженици да се включат в шествието, като заяви: „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“

На място присъстваха заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев и десетки поддръжници на партията. По време на проявата звучаха патриотични песни, развяваха се партийни знамена, националният трибагреник и Самарското знаме.

Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме. Те скандираха: „Оставка! Искаме си лева, не на еврото!“

Органите на реда бяха мобилизирани и издигнаха кордон около Общината, за да гарантират сигурността.