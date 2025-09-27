НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ЕСКАЛАЦИЯ: „Възраждане“ се опитват да свалят украинското знаме от Общината (ВИДЕО)

          0
          0
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Симпатизанти на партия „Възраждане“ се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията се проведе традиционно на жълтите павета пред Народното събрание и сградата на БНБ.

          - Реклама -

          По-рано днес лидерът на партията Костадин Костадинов призова във „Фейсбук“ всички симпатизанти и привърженици да се включат в шествието, като заяви: „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“

          НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София

          На място присъстваха заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев и десетки поддръжници на партията. По време на проявата звучаха патриотични песни, развяваха се партийни знамена, националният трибагреник и Самарското знаме.

          Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме. Те скандираха: „Оставка! Искаме си лева, не на еврото!“

          Органите на реда бяха мобилизирани и издигнаха кордон около Общината, за да гарантират сигурността.

          Симпатизанти на партия „Възраждане“ се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията се проведе традиционно на жълтите павета пред Народното събрание и сградата на БНБ.

          - Реклама -

          По-рано днес лидерът на партията Костадин Костадинов призова във „Фейсбук“ всички симпатизанти и привърженици да се включат в шествието, като заяви: „Или ние, или те! Дошло е време разделно!“

          НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София

          На място присъстваха заместник-председателят на ПГ на „Възраждане“ Цончо Ганев и десетки поддръжници на партията. По време на проявата звучаха патриотични песни, развяваха се партийни знамена, националният трибагреник и Самарското знаме.

          Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме. Те скандираха: „Оставка! Искаме си лева, не на еврото!“

          Органите на реда бяха мобилизирани и издигнаха кордон около Общината, за да гарантират сигурността.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Голям екран на площад „Св. Александър Невски“ за волейболния финал

          Антония Лазарова -
          Столичани и гости на града са поканени да се съберат на площад „Св. Александър Невски“ на 28 септември (неделя) от 13:30 ч.,
          Политика

          Йотова отговори на Борисов: Не мога да проследя всичките му емоционални изблици

          Антония Лазарова -
          „След безпрецедентната атака, която г-н Борисов направи към собствения си премиер-министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон,
          Политика

          ОТНОВО: Дронове са засечени над военна база в Дания

          Антония Лазарова -
          „Мога да потвърдя, че около 20:15 ч. в петък (18:15 GMT) започна инцидент, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха наблюдавани

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions