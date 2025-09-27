НА ЖИВО
          Волейбол

          Феноменът Алекс Николов: Утре излизаме да оцветим в злато медала ни

          Звездата на българския национален отбор реализира 31 точки в полуфинала с Чехия

          Снимка: www.facebook.com/volleyBUL.official
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Александър Николов закономерно беше много емоционален и щастлив от победата на България над Чехия с 3:1 гейма в първи полуфинал от тазгодишното издание на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

          Николов, който си гарантира, че ще завърши като Реализатор номер 1 на турнира, наказа чехите с 31 точки и осигури първи финал на нашите на планетарен форум от 55 години насам, когато отстъпихме на Източна Германия на родна земя.

          „Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех. Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“ – каза един от синовете на Владимир Николов, а накрая се обърна към феновете на български със следните думи:

          „Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“.

          Утре от 13:30 часа България ще играе на финала с Италия. 

          Волейбол

          Ясен е съперникът на България за финала на Световното по волейбол

          Антония Лазарова
          Родният ни тим, който по-рано днес се победи Чехия с 3:1 гейма, ще се изправи срещу Италия в мач за световната титла. 
          Волейбол

          Джанлоренцо Бленджини: Трябва да вложим цялата си ментална енергия на финала

          Николай Минчев
          Селекционерът на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини коментира успеха над Чехия с 3:1 гейма в полуфинала на Световното първенство във Филипините. Нашите...
          Футбол

          Христо Стоичков с поредно голямо отличие

          Антония Лазарова
          Българската футболна легенда Христо Стоичков получи ново престижно отличие за цялостната си кариера. Кавалерът на

