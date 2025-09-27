Феноменът Алекс Николов: Утре излизаме да оцветим в злато медала ни

Александър Николов закономерно беше много емоционален и щастлив от победата на България над Чехия с 3:1 гейма в първи полуфинал от тазгодишното издание на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

- Реклама -

Николов, който си гарантира, че ще завърши като Реализатор номер 1 на турнира, наказа чехите с 31 точки и осигури първи финал на нашите на планетарен форум от 55 години насам, когато отстъпихме на Източна Германия на родна земя.

„Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех. Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“ – каза един от синовете на Владимир Николов, а накрая се обърна към феновете на български със следните думи:

„Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“.

Утре от 13:30 часа България ще играе на финала с Италия.