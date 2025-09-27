Финалът България – Италия ще се гледа на големи екрани в пет града

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще бъде излъчван на големи екрани в няколко български града, съобщиха от Министерството на младежта и спорта.
По инициатива на министерството мачът ще се предава на голям екран до входа на Морската градина във Варна. В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също ще се организира масово гледане на двубоя.
Екраните ще бъдат разположени на следните места:
Пловдив – фонтана пред Общината
Бургас – пред Общината
Русе – видеостената на Община Русе
Велико Търново – парк „Марно поле“
