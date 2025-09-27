НА ЖИВО
      събота, 27.09.25
          Финалът България – Италия ще се гледа на големи екрани в пет града

          Красимир Попов
          Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще бъде излъчван на големи екрани в няколко български града, съобщиха от Министерството на младежта и спорта.

          По инициатива на министерството мачът ще се предава на голям екран до входа на Морската градина във Варна. В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също ще се организира масово гледане на двубоя.

          Екраните ще бъдат разположени на следните места:

          • Пловдив – фонтана пред Общината
          • Бургас – пред Общината
          • Русе – видеостената на Община Русе
          • Велико Търново – парк „Марно поле“

          „Срещата започва в 13:30 ч. Нека заедно изживеем емоцията и атмосферата от най-важния мач за нашите момчета. Изказваме благодарност на кмета на Пловдив Костадин Димитров, кмета на Бургас Димитър Николов, кмета на Русе Пенчо Милков и кмета на Велико Търново Даниел Панов за оказаното съдействие.“, написаха от ММС.

