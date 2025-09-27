Голям екран на площад „Св. Александър Невски“ за волейболния финал

Столичани и гости на града са поканени да се съберат на площад „Св. Александър Невски“ на 28 септември (неделя) от 13:30 ч., за да проследят на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще спори за титлата.

По инициатива на кмета Васил Терзиев, Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри и всички необходими мерки за сигурност. Входът е свободен.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент трябва да бъде преживян заедно – като един голям отбор. Каня всички – малки и големи – да излезем и да дадем на нашите лъвчета енергията, която заслужават“, заяви кметът.

Организаторите приканват присъстващите да дойдат с приятели, семейство, български флагове и добро настроение. Препоръчва се носенето на дъждобрани (без чадъри).

Столична община благодари на всички партньори и съмишленици, които в кратък срок се включиха, за да направят възможен този празничен и емоционален спортен ден.