Хиляди без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Около 9 000 домакинства в Запорожие останаха без електричество след руски атаки с дронове, извършени на 27 септември, съобщи „Евронюз“.

По данни на Запорожката областна военна администрация ударите са засегнали магазин, десет търговски обекта, две жилищни сгради и няколко нежилищни постройки. Разрушения има и в района около автогарата, вече пострадала тежко при руска атака на 10 август, когато 80% от сградата беше унищожена.

До сутринта енергийните екипи успяха да възстановят почти цялото електроснабдяване, уточниха местните власти.

Запорожката АЕЦ – четвърти ден без ток

Атаките идват на фона на най-продължителното прекъсване на електрозахранването в АЕЦ Запорожие – вече четвърти пореден ден. Централата, най-голямата в Европа, е под руски контрол, но се управлява от украински персонал.

На 25 септември пожар повреди електропреносна линия и доведе до временно изключване на централата от мрежата, което засили опасенията от сериозна авария.

Володимир Зеленски заяви, че се е наложило включването на аварийните дизелови генератори, за да се осигури работа на съоръжението.

„Русия превърна централата в заложник – складира оръжие и извършва атаки от района около нея“, обвини украинският президент.

Москва от своя страна твърди, че Украйна безразсъдно обстрелва съоръжението.

Експерти предупреждават, че продължаващите прекъсвания повишават риска от сериозна ядрена авария, в страна все още белязана от спомена за Чернобил.