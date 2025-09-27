Хиляди без ток в Запорожие след руски атаки с дронове

Около 9 000 домакинства в Запорожие останаха без електричество след руски атаки с дронове, извършени на 27 септември, съобщи „Евронюз“.
По данни на Запорожката областна военна администрация ударите са засегнали магазин, десет търговски обекта, две жилищни сгради и няколко нежилищни постройки. Разрушения има и в района около автогарата, вече пострадала тежко при руска атака на 10 август, когато 80% от сградата беше унищожена.
До сутринта енергийните екипи успяха да възстановят почти цялото електроснабдяване, уточниха местните власти.
Запорожката АЕЦ – четвърти ден без ток
Атаките идват на фона на най-продължителното прекъсване на електрозахранването в АЕЦ Запорожие – вече четвърти пореден ден. Централата, най-голямата в Европа, е под руски контрол, но се управлява от украински персонал.
На 25 септември пожар повреди електропреносна линия и доведе до временно изключване на централата от мрежата, което засили опасенията от сериозна авария.
Володимир Зеленски заяви, че се е наложило включването на аварийните дизелови генератори, за да се осигури работа на съоръжението.
Москва от своя страна твърди, че Украйна безразсъдно обстрелва съоръжението.
Експерти предупреждават, че продължаващите прекъсвания повишават риска от сериозна ядрена авария, в страна все още белязана от спомена за Чернобил.
