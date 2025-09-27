„Хотелиерът Бай Желязко ще възстановява Украйна. Дотолкова е откачил, че..“

Журналистът и издател Недялко Недялков публикува в социалните мрежи остра критика към премиера Росен Желязков след изявлението му в ООН. В поста си той определя речта на българския министър-председател като „апотеоз на шизоидния лунатизъм“ и твърди, че тя излага страната на международната сцена.
Според Недялков премиерът е „напълно изгубил мярка“ и вместо да решава реалните проблеми на България, като водната криза, се опитва да се позиционира като „спасител на Украйна“.
Недялков припомня и скандала „Хаяши“, като добавя, че Желязков „се натяга на евроидиотите“, за да си осигури защита в случай на вътрешнополитически атаки.
Журналистът подчертава, че изявленията на премиера за спиране транзита на руски газ вече са създали напрежение сред европейските партньори, включително в Унгария и Австрия:
Недялков цитира и международни позиции, включително думите на унгарския външен министър Сиярто, който нарекъл Зеленски „загубил ума си“, както и предупреждението на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, че евентуални провокации в Румъния и Полша могат да доведат до глобален конфликт.
В публикацията си Недялков стига още по-далеч, като приравнява поведението на Желязков с това на украинския президент:
Той дори сравнява премиера с „чудовище на д-р Франкенщайн“, което вече се е еманципирало от създателя си и предупреждава, че проблемът е не просто политически, а „екзистенциален“.
В заключение Недялков обобщава, че речта на премиера в ООН е „жалък опит за лично оцеляване, отказ от суверенитет и ново дъно за българската държавност“.
