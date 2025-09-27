„Хотелиерът Бай Желязко ще възстановява Украйна. Дотолкова е откачил, че..“

Журналистът и издател Недялко Недялков публикува в социалните мрежи остра критика към премиера Росен Желязков след изявлението му в ООН. В поста си той определя речта на българския министър-председател като „апотеоз на шизоидния лунатизъм“ и твърди, че тя излага страната на международната сцена.

- Реклама -

Според Недялков премиерът е „напълно изгубил мярка“ и вместо да решава реалните проблеми на България, като водната криза, се опитва да се позиционира като „спасител на Украйна“.

„ХОТЕЛИЕРЪТ БАЙ ЖЕЛЯЗКО ще възстановява териториалната цялост на Украйна. Упълномощен неясно от кого. От гузната си съвест, вероятно“, пише той.

Недялков припомня и скандала „Хаяши“, като добавя, че Желязков „се натяга на евроидиотите“, за да си осигури защита в случай на вътрешнополитически атаки.

Журналистът подчертава, че изявленията на премиера за спиране транзита на руски газ вече са създали напрежение сред европейските партньори, включително в Унгария и Австрия:

„Дотолкова е откачил, че без да се консултира с началника си, издрънка тъпотията, че ще спираме транзита на руски газ, което изправи на нокти Унгария и Австрия. Дано в остатъка от визитата си в ООН не обяви едностранно война на Русия.“

Недялков цитира и международни позиции, включително думите на унгарския външен министър Сиярто, който нарекъл Зеленски „загубил ума си“, както и предупреждението на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, че евентуални провокации в Румъния и Полша могат да доведат до глобален конфликт.

В публикацията си Недялков стига още по-далеч, като приравнява поведението на Желязков с това на украинския президент:

„Украинецът Росен Желязков е същият психопат като Зеленски. Вероятно защото са еднакво отчаяни и уплашени за кожата си.“

Той дори сравнява премиера с „чудовище на д-р Франкенщайн“, което вече се е еманципирало от създателя си и предупреждава, че проблемът е не просто политически, а „екзистенциален“.

„Имаме малко време да го спрем. Проблемът вече не е партиен или политически, а екзистенциален – или ще се живее, или ще се мре.“

В заключение Недялков обобщава, че речта на премиера в ООН е „жалък опит за лично оцеляване, отказ от суверенитет и ново дъно за българската държавност“.