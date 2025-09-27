НА ЖИВО
          Футбол

          Христо Стоичков с поредно голямо отличие

          Снимка: GettyImages
          Българската футболна легенда Христо Стоичков получи ново престижно отличие за цялостната си кариера. Кавалерът на „Златната топка“ бе почетен гост на Международния спортен симпозиум Simposar Sarajevo 2025 в Сараево, Босна и Херцеговина, където беше отличен за огромния си принос към футбола.

          БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото

          На събитието присъстваха редица известни личности от спортния свят, сред които и легендарният белгийски вратар Жан-Мари Пфаф. Стоичков благодари на организаторите за признанието и сподели, че е бил посрещнат изключително топло от домакините.

          „Щастлив съм, че отново чувствам обичта и уважението на хората. Това е награда не само за мен, но и за целия български футбол“, заяви Стоичков след церемонията.

