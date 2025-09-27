Христо Стоичков с поредно голямо отличие

Българската футболна легенда Христо Стоичков получи ново престижно отличие за цялостната си кариера. Кавалерът на „Златната топка“ бе почетен гост на Международния спортен симпозиум Simposar Sarajevo 2025 в Сараево, Босна и Херцеговина, където беше отличен за огромния си принос към футбола.

На събитието присъстваха редица известни личности от спортния свят, сред които и легендарният белгийски вратар Жан-Мари Пфаф. Стоичков благодари на организаторите за признанието и сподели, че е бил посрещнат изключително топло от домакините.