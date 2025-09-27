Христо Стоичков с поредно голямо отличие

Българската футболна легенда Христо Стоичков получи ново престижно отличие за цялостната си кариера. Кавалерът на „Златната топка“ бе почетен гост на Международния спортен симпозиум Simposar Sarajevo 2025 в Сараево, Босна и Херцеговина, където беше отличен за огромния си принос към футбола.
- Реклама -
На събитието присъстваха редица известни личности от спортния свят, сред които и легендарният белгийски вратар Жан-Мари Пфаф. Стоичков благодари на организаторите за признанието и сподели, че е бил посрещнат изключително топло от домакините.
Българската футболна легенда Христо Стоичков получи ново престижно отличие за цялостната си кариера. Кавалерът на „Златната топка“ бе почетен гост на Международния спортен симпозиум Simposar Sarajevo 2025 в Сараево, Босна и Херцеговина, където беше отличен за огромния си принос към футбола.
- Реклама -
На събитието присъстваха редица известни личности от спортния свят, сред които и легендарният белгийски вратар Жан-Мари Пфаф. Стоичков благодари на организаторите за признанието и сподели, че е бил посрещнат изключително топло от домакините.