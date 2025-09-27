НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Името на Илон Мъск се появи в документи, свързани с Епстийн

          0
          28
          Снимка: Reuters
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Милиардерът Илон Мъск и британският принц Андрю се появяват в нов пакет документи, публикувани от демократите в Конгреса на САЩ във връзка с делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, съобщава Би Би Си.

          - Реклама -

          Файловете, предадени на Надзорната комисия на Камарата на представителите, включват телефонни регистри, полетни дневници, финансови отчети и графици. В един запис от 6 декември 2014 г. се среща бележка: „Напомняне: Илон Мъск на острова 6 декември (още ли ще се случи?)“. В полетен дневник от 2000 г. пък е отбелязано, че принц Андрю е летял с Епстийн и Гислейн Максуел от Ню Джърси до Флорида.

          Желязков се срещна с Тръмп: Обсъдиха стратегическото партньорство Желязков се срещна с Тръмп: Обсъдиха стратегическото партньорство

          Максуел беше осъдена през 2021 г. за съучастие в трафик на непълнолетни момичета. В заличени регистри от същата година са отбелязани плащания за масажи за човек с името „Андрю“. Бъкингамският дворец твърди, че по това време принцът е бил в САЩ за участие в благотворително събитие, но остава неясно дали именно той е посочен в документите.

          Сред другите споменати влиятелни личности са предприемачът Питър Тийл, бившият съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и основателят на Microsoft Бил Гейтс, който призна, че срещата му с Епстийн през 2014 г. е била „грешка“.

          Епстийн се самоуби в килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато очакваше присъда за трафик на хора. Демократите настояват за още разкрития по случая, докато републиканците обвиняват опонентите си в политическа употреба на темата.

          Милиардерът Илон Мъск и британският принц Андрю се появяват в нов пакет документи, публикувани от демократите в Конгреса на САЩ във връзка с делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, съобщава Би Би Си.

          - Реклама -

          Файловете, предадени на Надзорната комисия на Камарата на представителите, включват телефонни регистри, полетни дневници, финансови отчети и графици. В един запис от 6 декември 2014 г. се среща бележка: „Напомняне: Илон Мъск на острова 6 декември (още ли ще се случи?)“. В полетен дневник от 2000 г. пък е отбелязано, че принц Андрю е летял с Епстийн и Гислейн Максуел от Ню Джърси до Флорида.

          Желязков се срещна с Тръмп: Обсъдиха стратегическото партньорство Желязков се срещна с Тръмп: Обсъдиха стратегическото партньорство

          Максуел беше осъдена през 2021 г. за съучастие в трафик на непълнолетни момичета. В заличени регистри от същата година са отбелязани плащания за масажи за човек с името „Андрю“. Бъкингамският дворец твърди, че по това време принцът е бил в САЩ за участие в благотворително събитие, но остава неясно дали именно той е посочен в документите.

          Сред другите споменати влиятелни личности са предприемачът Питър Тийл, бившият съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и основателят на Microsoft Бил Гейтс, който призна, че срещата му с Епстийн през 2014 г. е била „грешка“.

          Епстийн се самоуби в килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато очакваше присъда за трафик на хора. Демократите настояват за още разкрития по случая, докато републиканците обвиняват опонентите си в политическа употреба на темата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ анулират визата на колумбийския президент Густаво Петро

          Антония Лазарова -
          „Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия“, се казва в изявление на ведомството,
          Други

          Starbucks затваря стотици кафенета в САЩ и Европа

          Антония Лазарова -
          Закриването започва незабавно, като на засегнатите служители ще бъдат предоставени обезщетения, а при възможност – и преназначаване в други локации.
          България

          Желязков се срещна с Тръмп: Обсъдиха стратегическото партньорство

          Антония Лазарова -
          Желязков подчерта, че в сферата на енергетиката и отбраната двете държави постигат исторически резултати и с

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions