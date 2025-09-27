Името на Илон Мъск се появи в документи, свързани с Епстийн

Милиардерът Илон Мъск и британският принц Андрю се появяват в нов пакет документи, публикувани от демократите в Конгреса на САЩ във връзка с делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления, съобщава Би Би Си.

- Реклама -

Файловете, предадени на Надзорната комисия на Камарата на представителите, включват телефонни регистри, полетни дневници, финансови отчети и графици. В един запис от 6 декември 2014 г. се среща бележка: „Напомняне: Илон Мъск на острова 6 декември (още ли ще се случи?)“. В полетен дневник от 2000 г. пък е отбелязано, че принц Андрю е летял с Епстийн и Гислейн Максуел от Ню Джърси до Флорида.

Максуел беше осъдена през 2021 г. за съучастие в трафик на непълнолетни момичета. В заличени регистри от същата година са отбелязани плащания за масажи за човек с името „Андрю“. Бъкингамският дворец твърди, че по това време принцът е бил в САЩ за участие в благотворително събитие, но остава неясно дали именно той е посочен в документите.

Сред другите споменати влиятелни личности са предприемачът Питър Тийл, бившият съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и основателят на Microsoft Бил Гейтс, който призна, че срещата му с Епстийн през 2014 г. е била „грешка“.

Епстийн се самоуби в килия в Ню Йорк през август 2019 г., докато очакваше присъда за трафик на хора. Демократите настояват за още разкрития по случая, докато републиканците обвиняват опонентите си в политическа употреба на темата.