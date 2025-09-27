В събота Иран привика за консултации своите посланици във Великобритания, Франция и Германия, съобщиха държавните медии. Причината е решението на трите европейски страни да задействат механизъм за възстановяване на отменените санкции на ООН срещу Техеран.
Иран привика посланиците си от три водещи страни в Европа
