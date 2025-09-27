НА ЖИВО
          Политика

          Иран привика посланиците си от три водещи страни в Европа

          СНИМКА: БГНЕС
          В събота Иран привика за консултации своите посланици във Великобритания, Франция и Германия, съобщиха държавните медии. Причината е решението на трите европейски страни да задействат механизъм за възстановяване на отменените санкции на ООН срещу Техеран.

          „След безотговорните действия на трите европейски държави за възстановяване на резолюциите на Съвета за сигурност, посланиците на Иран в Германия, Франция и Обединеното кралство бяха призовани в Техеран за консултации“, съобщи държавната телевизия.

