НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Яник Синер се изпоти, но преодоля Атман в Пекин

          В спор за място на полуфиналите италианецът ще играе с Фабиан Марожан от Унгария

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер се класира за четвъртфиналите на силния турнир в Пекин. Световният номер 2 надви трудно Теранс Атман от Франция с 6-4, 5-7, 6-0 за малко над два часа и 20 минути игра.

          - Реклама -

          Финалистът от миналата година беше изправен до стената от опонента в първите две части, като Атман показа характер във втората, когато на два пъти навакса пробив пасив. В третия решителен сет обаче съпротивителните му сили приключиха и Синер спечели частта на нула.

          В спор за място на полуфиналите италианецът ще играе с Фабиан Марожан от Унгария.

          Третият поставен Алекс де Минор също продължава напред. Австралиецът преодоля Артур Риндеркнек и в 1/4-финалите ще се изправи срещу Артур Казо или седмия в схемата Якуб Меншик.

          Яник Синер се класира за четвъртфиналите на силния турнир в Пекин. Световният номер 2 надви трудно Теранс Атман от Франция с 6-4, 5-7, 6-0 за малко над два часа и 20 минути игра.

          - Реклама -

          Финалистът от миналата година беше изправен до стената от опонента в първите две части, като Атман показа характер във втората, когато на два пъти навакса пробив пасив. В третия решителен сет обаче съпротивителните му сили приключиха и Синер спечели частта на нула.

          В спор за място на полуфиналите италианецът ще играе с Фабиан Марожан от Унгария.

          Третият поставен Алекс де Минор също продължава напред. Австралиецът преодоля Артур Риндеркнек и в 1/4-финалите ще се изправи срещу Артур Казо или седмия в схемата Якуб Меншик.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Феноменът Алекс Николов: Утре излизаме да оцветим в злато медала ни

          Николай Минчев -
          Александър Николов закономерно беше много емоционален и щастлив от победата на България над Чехия с 3:1 гейма в първи полуфинал от тазгодишното издание на...
          Волейбол

          Ясен е съперникът на България за финала на Световното по волейбол

          Антония Лазарова -
          Родният ни тим, който по-рано днес се победи Чехия с 3:1 гейма, ще се изправи срещу Италия в мач за световната титла. 
          Волейбол

          Джанлоренцо Бленджини: Трябва да вложим цялата си ментална енергия на финала

          Николай Минчев -
          Селекционерът на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини коментира успеха над Чехия с 3:1 гейма в полуфинала на Световното първенство във Филипините. Нашите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions