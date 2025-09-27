Яник Синер се изпоти, но преодоля Атман в Пекин

Яник Синер се класира за четвъртфиналите на силния турнир в Пекин. Световният номер 2 надви трудно Теранс Атман от Франция с 6-4, 5-7, 6-0 за малко над два часа и 20 минути игра.

Финалистът от миналата година беше изправен до стената от опонента в първите две части, като Атман показа характер във втората, когато на два пъти навакса пробив пасив. В третия решителен сет обаче съпротивителните му сили приключиха и Синер спечели частта на нула.

В спор за място на полуфиналите италианецът ще играе с Фабиан Марожан от Унгария.

Третият поставен Алекс де Минор също продължава напред. Австралиецът преодоля Артур Риндеркнек и в 1/4-финалите ще се изправи срещу Артур Казо или седмия в схемата Якуб Меншик.