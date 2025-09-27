НА ЖИВО
          Ясен е съперникът на България за финала на Световното по волейбол

          Националният отбор на Италия по волейбол за мъже се наложи над Полша с 3:0 и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. 

          БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото БЪЛГАРИЯ Е НА ФИНАЛ! Лъвчетата разгромиха Чехия и гледат към златото

          Родният ни тим, който по-рано днес се победи Чехия с 3:1 гейма, ще се изправи срещу Италия в мач за световната титла. 

          Очаквайте още подробности!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Джанлоренцо Бленджини: Трябва да вложим цялата си ментална енергия на финала

          Николай Минчев -
          Селекционерът на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини коментира успеха над Чехия с 3:1 гейма в полуфинала на Световното първенство във Филипините. Нашите...
          Политика

          ЕСКАЛАЦИЯ: „Възраждане“ се опитват да свалят украинското знаме от Общината (ВИДЕО)

          Антония Лазарова -
          Протестиращите се отправиха в шествие към сградата на Столична община с намерение да свалят поставеното там украинско знаме.
          Футбол

          Христо Стоичков с поредно голямо отличие

          Антония Лазарова -
          Българската футболна легенда Христо Стоичков получи ново престижно отличие за цялостната си кариера. Кавалерът на

