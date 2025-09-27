Ясен е съперникът на България за финала на Световното по волейбол

Националният отбор на Италия по волейбол за мъже се наложи над Полша с 3:0 и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.

Родният ни тим, който по-рано днес се победи Чехия с 3:1 гейма, ще се изправи срещу Италия в мач за световната титла.

Очаквайте още подробности!