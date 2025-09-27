Йотова отговори на Борисов: Не мога да проследя всичките му емоционални изблици

Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира напрежението между Борисов и президента, като подчерта, че „в президентските делегации участват хора, които могат да свършат работа за България“. По думите ѝ, ако министри отказват да се включат в подобни инициативи, това означава, че не са на мястото си и дори работят срещу интересите на страната.

Изявлението ѝ дойде в отговор на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че изпраща министри на събития с президента, но те самите не желаят да присъстват.

„След безпрецедентната атака, която г-н Борисов направи към собствения си премиер-министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу кабинета“, каза Йотова.

Тя допълни, че в оставащата година до президентските избори очаква още подобни атаки срещу институцията. Вицепрезидентът обаче отказа да коментира дали самата тя ще се кандидатира за президент.

Йотова направи изявлението си от Маджарово, където участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи. Тя изрази съжаление, че съвременните ученици не са достатъчно запознати с тези трагични събития, които са част от българската история.