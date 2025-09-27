НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йотова отговори на Борисов: Не мога да проследя всичките му емоционални изблици

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира напрежението между Борисов и президента, като подчерта, че „в президентските делегации участват хора, които могат да свършат работа за България“. По думите ѝ, ако министри отказват да се включат в подобни инициативи, това означава, че не са на мястото си и дори работят срещу интересите на страната.

          - Реклама -

          Изявлението ѝ дойде в отговор на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че изпраща министри на събития с президента, но те самите не желаят да присъстват.

          „След безпрецедентната атака, която г-н Борисов направи към собствения си премиер-министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу кабинета“, каза Йотова.

          Тя допълни, че в оставащата година до президентските избори очаква още подобни атаки срещу институцията. Вицепрезидентът обаче отказа да коментира дали самата тя ще се кандидатира за президент.

          НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер

          Йотова направи изявлението си от Маджарово, където участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи. Тя изрази съжаление, че съвременните ученици не са достатъчно запознати с тези трагични събития, които са част от българската история.

          Вицепрезидентът Илияна Йотова коментира напрежението между Борисов и президента, като подчерта, че „в президентските делегации участват хора, които могат да свършат работа за България“. По думите ѝ, ако министри отказват да се включат в подобни инициативи, това означава, че не са на мястото си и дори работят срещу интересите на страната.

          - Реклама -

          Изявлението ѝ дойде в отговор на думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано заяви, че изпраща министри на събития с президента, но те самите не желаят да присъстват.

          „След безпрецедентната атака, която г-н Борисов направи към собствения си премиер-министър, докато той е на заседание на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу кабинета“, каза Йотова.

          Тя допълни, че в оставащата година до президентските избори очаква още подобни атаки срещу институцията. Вицепрезидентът обаче отказа да коментира дали самата тя ще се кандидатира за президент.

          НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер

          Йотова направи изявлението си от Маджарово, където участва в Националното тракийско поклонение, посветено на 112 години от разорението на тракийските българи. Тя изрази съжаление, че съвременните ученици не са достатъчно запознати с тези трагични събития, които са част от българската история.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОТНОВО: Дронове са засечени над военна база в Дания

          Антония Лазарова -
          „Мога да потвърдя, че около 20:15 ч. в петък (18:15 GMT) започна инцидент, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха наблюдавани
          Политика

          НА ЖИВО: Протест на „Възраждане“ в центъра на София

          Антония Лазарова -
          „Възраждане се бори срещу беззаконието – не само в България, но и в Европа“, обявиха от формацията в социалните мрежи преди началото на
          Крими

          Трагедия край Пещера: Майка загина след удар от кола, дъщеря ѝ е тежко ранена

          Антония Лазарова -
          Тежка катастрофа отне живота на 64-годишна жена от Пещера и рани тежко нейната 45-годишна дъщеря от село Радилово

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions