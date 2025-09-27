Калин Стоянов: Върховният разединител на нацията, с главно „Р“ – Румен Радев

Вероятно не е особено приятно да гледаш от дивана как българският премиер и част от министрите му участват в световни форуми, на които ти си нежелан гост и единственото, което остава е необосновано да критикуваш. Радев, както винаги, предпочете да се скрие зад гърба на друг, но днес избута напред своята вярна заместничка Йотова, която героично се опита да „разгадава“ кой какво точно искал да каже.