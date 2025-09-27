НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Калин Стоянов: Върховният разединител на нацията, с главно „Р“ – Румен Радев

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Докато върховният разединител на нацията, с главно „Р“ – Румен Радев, кръстосва военни поделения, селски събори и седянки, видимо раздразнен и съскащ срещу редовното правителство, премиерът на България Росен Желязков отново застана на международна сцена, рамо до рамо със световни политически лидери. Това написа в социалните мрежи депутатът от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов.

          Вероятно не е особено приятно да гледаш от дивана как българският премиер и част от министрите му участват в световни форуми, на които ти си нежелан гост и единственото, което остава е необосновано да критикуваш. Радев, както винаги, предпочете да се скрие зад гърба на друг, но днес избута напред своята вярна заместничка Йотова, която героично се опита да „разгадава“ кой какво точно искал да каже.

          НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер (ВИДЕО) НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер (ВИДЕО)

          Бившият вътрешен министър се обърна лично към държавния глава:

          Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент. Ако имате смелост, излезте сам и отговорете на всичко, което Борисов и Нанков не за първи път, включително и днес, обясниха за случилото се в МРРБ по време на вашите служебни правителства.

          НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер (ВИДЕО) НАПАДКИТЕ НЕ СПИРАТ: Борисов обвини Радев, че е станал партиен лидер (ВИДЕО)

