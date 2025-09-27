Калин Стоянов: Върховният разединител на нацията, с главно „Р“ – Румен Радев

Докато върховният разединител на нацията, с главно „Р“ – Румен Радев, кръстосва военни поделения, селски събори и седянки, видимо раздразнен и съскащ срещу редовното правителство, премиерът на България Росен Желязков отново застана на международна сцена, рамо до рамо със световни политически лидери. Това написа в социалните мрежи депутатът от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов.
Бившият вътрешен министър се обърна лично към държавния глава:
